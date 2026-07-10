아이유·이종석, 4년 만에 결별…"좋은 동료로 남기로"

가수 아이유(이지은, 33)와 배우 이종석(37)이 결별했다.



아이유 소속사 EDAM엔터테인먼트 관계자는 10일 연합뉴스에 "두 사람이 결별했다"고 밝혔다.

가수 아이유(왼쪽), 배우 이종석. 연합뉴스

이종석 소속사 에이스팩토리도 "결별한 것이 맞다"며 "좋은 동료로 남기로 했다"고 말했다.



두 사람은 2012년 SBS 음악 방송 '생방송 인기가요' MC로 처음 인연을 맺었다. 연예계 동료로 지내던 두 사람은 2022년 연인으로 발전했다.



이종석은 같은 해 'MBC 연기대상'에서 드라마 '빅마우스'로 대상을 받은 후 "항상 그렇게 멋지게 있어 줘서 고맙고 내가 아주 오랫동안 많이 좋아했다고 전하고 싶다"고 말했다. 이후 두 사람이 교제를 인정하며 4년간 연예계 공식 커플로 불렸다.



아이유는 2008년 가수로 데뷔해 '좋은 날', '너랑 나', '밤편지' 등 많은 히트곡을 냈다. '나의 아저씨', '폭싹 속았수다', '21세기 대군부인' 등에 출연하며 배우로도 활동 중이다.



2005년 모델로 데뷔한 이종석은 2010년 '검사 프린세스'를 시작으로 연기를 시작했다. 이후 '시크릿 가든', '너의 목소리가 들려', '피노키오' 등 다양한 작품에서 활약했으며 디즈니+ '재혼 황후' 공개를 앞뒀다.

<연합>