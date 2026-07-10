여회현, 순이엔티와 새 출발…“깊이 있는 연기 선보일 것”

배우 여회현이 종합 미디어 엔터테인먼트 기업 순이엔티와 손잡고 새로운 시작에 나선다.

배우 여회현이 종합 미디어 엔터테인먼트 기업 순이엔티와 손잡고 새로운 시작에 나선다. 순이엔티 제공

순이엔티는 9일 여회현과 전속계약을 체결했다고 밝혔다. 회사 측은 “안정적인 연기력과 훈훈한 비주얼로 대중의 사랑을 받아온 배우 여회현과 전속계약을 체결했다” 전속계약의 배경을 전했다.

이어 “탄탄한 필모그래피와 무한한 잠재력을 지닌 여회현이 배우로서 한 단계 더 성장하고, 국내외를 아우르는 다방면에서 역량을 펼칠 수 있도록 물심양면으로 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것”이라는 입장을 밝혔다.

여회현 역시 새로운 출발에 대한 기대감을 전했다. 그는 순이엔티를 통해 든든한 파트너와 함께하게 돼 기쁘고 설레는 마음이라며 “앞으로 배우로서 좋은 작품을 통해 깊이 있는 연기를 선보이는 것은 물론, 다채로운 모습을 보여드릴 수 있도록 노력할 테니 많은 기대와 응원 부탁드린다”고 밝혔다.

배우 여회현이 종합 미디어 엔터테인먼트 기업 순이엔티와 손잡고 새로운 시작에 나선다. 순이엔티 제공

여회현은 2014년 SBS 드라마 ‘피노키오’를 통해 데뷔한 이후 꾸준한 작품 활동을 이어왔다. SBS ‘육룡이 나르샤’와 ‘당신이 잠든 사이에’를 비롯해 KBS2 ‘란제리 소녀시대’, ‘같이 살래요’ 등 여러 드라마에 출연하며 얼굴을 비췄다. 차근차근 필모그래피를 쌓아 온 그는 연기력을 뽐내며 작품마다 자신만의 존재감을 드러내 왔다.

새 소속사 순이엔티는 글로벌 인프라와 콘텐츠 기획 역량을 기반으로 크리에이터 매니지먼트와 글로벌 미디어 사업을 전개하고 있는 종합 엔터테인먼트 기업으로 전해진다.