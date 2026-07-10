한성숙 총리, ‘AI 아침 강연’ 개최…“AI 혁신, 공직사회 기본 역량”

직원들 향해 “AI, 업무 파트너로 적극 활용해 달라”

한성숙 국무총리가 10일 총리실 직원들을 대상으로 인공지능(AI) 강연을 열고 “AI 혁신은 더 이상 선택이 아닌 공직사회의 기본역량”이라고 강조했다.

한성숙 국무총리가 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 총리실 주요 간부 및 직원대상 인공지능(AI) 강연에 참석, 발언하고 있다. 이날 강의는 'AI 국부론'의 저자인 이승현 알파카랩 대표를 초빙해 진행됐다. 국무총리실 제공

한 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 ‘AI 국부론’ 저자 이승현 알파카랩 대표를 초청해 총리실 간부 및 직원들을 대상으로 ‘AI 시대 이해 및 공공 AX 속도감 있는 확산 전략’을 주제로 한 강연을 개최했다. 한 총리는 취임 후 “AI를 가장 잘 활용하는 정부가 되겠다”며 행정부 내 AI 대전환 속도전을 예고한 바 있다.

강연 연사로 나선 이 대표는 AI가 업무 도구를 넘어 함께 일하는 ‘AI 에이전트’가 됐다고 진단하며 “공공 부문의 AI 대전환 선도를 위해 총리실이 데이터로드맵을 제시하고 선제적으로 인프라·제도를 정비해야 한다”고 제언했다.

한 총리도 “총리실이 먼저 AI를 이해하고 적극 활용해 부처 간 협업과 정책 조정의 새로운 모델을 만들어 나가야 한다”고 강조하며 직원들을 향해 “AI를 일상적인 업무 파트너로 적극 활용해 국민이 체감할 수 있는 행정혁신을 만들어 달라”고 당부했다. 한 총리는 지난 10일 국가정책조정회의에서도 “AI 기반의 행정 내부 업무 시스템인 ‘온-AI’를 연말까지 47개 중앙행정기관에 확대 도입할 계획”이라며 “기업과 국민의 수요가 많고 활용도가 높은 핵심 공공 데이터 100종도 지속 개방하겠다”고 선언했다.

이날 AI 강연을 시작으로 총리실은 공공 AX, 데이터, 바이오 등 다양한 주제를 중심으로 한 ‘조찬 강연’을 지속한다는 계획이다.