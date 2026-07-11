예별손보, OK금융그룹 품으로…매각 우선협상대상자 선정

OK금융그룹이 예별손해보험의 새 주인이 될 전망이다.

예금보험공사는 10일 예별손보 공개매각 우선협상대상자로 오케이넥스트 주식회사(OK금융그룹)를 선정했다고 밝혔다.

예보는 지난달 30일 마감한 예별손보 공개매각 재공고 입찰에서 4개사(OK금융그룹·한국투자금융지주·흥국화재·JC플라워)로부터 최종인수제안서를 접수했다. 법령상 인수 요건 사전심사, 자금지원요청액 평가, 계약이행능력평가를 거쳐 OK금융그룹이 우선협상대상자로 낙점했다.

예보는 우선 우선협상대상자에 배타적 협상기간을 부여하고 매각협상 및 주식매매계약서 체결 등 후속 절차를 진행할 예정이다. 협상이 원활히 진행되면 3분기 중 주식매매계약이 체결되고, 연내 매각이 마무리될 전망이다.

예보 관계자는 “앞으로도 보험계약자 보호와 예별손보의 정상화를 위해 조속히 정리가 종결될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

예별손보는 경영난에 빠진 MG손해보험의 부실 처리를 위해 출범한 가교보험사다. 앞서 지난 4월 공개매각 본입찰에선 한국투자금융지주만 홀로 응찰해 유찰됐다. 예보는 매각 성사를 위해 최대 1조2000억원 규모의 자금 지원책을 제시했고, 기존보다 낮아진 몸값으로 매물이 나오면서 매수 열기가 뜨거워졌다.

예별손보 매각의 핵심 변수는 원매자들이 요청하는 정부 지원금의 규모였다. 시장에선 종합금융그룹 도약과 대부업 이미지 쇄신을 노리는 OK금융그룹이 가장 보수적인 정부 지원금을 요청했을 것이란 분석이 나왔다.