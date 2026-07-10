달·화성에서 1년간 살아볼 사람?…NASA, 모의실험 지원자 모집

4명 선발해 1년간 폐쇄 생활…미래 화성 기지 건설 데이터 확보

우주 환경과 유사 공간서 생활…우주 유영·작물 재배 등 체험

미국 항공우주국(NASA)이 지구에서 1년간 우주 생활을 재현하는 모의실험 참가자를 모집한다. 생성형 AI로 만든 이미지

미래 달·화성 유인 탐사를 준비하는 미국 항공우주국(NASA)이 지구에서 1년간 우주 생활을 재현하는 모의실험 참가자를 모집한다.

참가자들은 밀폐된 거주 공간에서 생활하며 작물 재배와 건강 관리, 우주 유영 등을 체험하게 된다.

미국 CNN방송은 미 항공우주국(NASA)이 이달 초 지원자 모집을 발표한 달·화성 탐사 모의실험(MMEA)을 9일(현지시간) 소개했다.

MMEA는 달과 화성으로의 여행과 행성에서의 삶을 재현해 참가자들이 체험하도록 설계된 1년간의 모의실험 프로그램이다. NASA는 지원자 가운데 4명을 선발할 예정이다.

참가자들은 우주 환경과 유사한 밀폐된 공간에서 생활하며 우주 비행사처럼 ▲작물 재배 ▲건강관리 ▲우주 유영 모방 등을 수행하게 된다.

이 실험은 오는 2027년 8월 이후에 미 휴스턴 존슨우주센터에서 진행될 예정이다.

켈시 스파이비 NASA 대변인은 “이 프로그램이 우주비행사들의 우주로의 여행과 화성 착륙 등에서 겪을 수 있는 위험을 줄이는 데 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

NASA는 이번 실험을 통해 참가자들이 화성 시간에 적응하는 방법도 연구할 계획이다.

‘솔’(sol)이라고 불리는 화성의 하루는 지구보다 약 40분 길어 장기간 체류 시 생체리듬 변화가 주요 과제로 꼽힌다.

지원 대상은 30~55세 미국 시민권자 또는 영주권자로, 이공계 학사 학위와 영어 능력을 갖춰야 한다. 군 경력이나 관련 분야 고급 학위도 고려 대상이다.

실험 참가 희망자들은 존슨우주센터에서 진행되는 14개월간의 프로그램에 참여할 의사가 있어야 한다.

프로그램은 사전·사후 훈련을 포함해 총 14개월 동안 진행되며, 참가자들은 이 가운데 약 1년을 밀폐된 거주 공간에서 생활하게 된다.

지원자들은 신체적, 정신적 평가를 통과해야 한다. 몽유병 병력이나 수면제 복용 이력이 있으면 안 되고 식단 제한도 없어야 한다.

NASA는 이번 실험을 두 개의 모의 거주 공간에서 단계별로 진행할 계획이다.

참가자들은 모형 우주선과 행성 거주 시설을 오가며 약 1년간 생활하게 된다. 이 과정에서 작물 재배와 우주 유영, 건강 관리, 제한된 자원 사용 등을 수행하며 실제 달·화성 탐사와 유사한 환경을 경험한다.

스파이비 NASA 대변인은 "이전 모의실험에서는 잘 구축된 대규모 행성 표면 거주지를 모방했지만, 이번에는 화성 표면 기반 시설의 초기 단계를 모방하도록 설계했다"며 "이는 NASA가 단기적인 달 기지 목표에 대한 질문에 답하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.

앞서 NASA는 화성 거주 모의실험을 하는 ‘차피’(CHAPEA·Crew Health and Performance Exploration Analog) 프로젝트를 통해 28차례의 수송, 2차례의 행성 표면 거주지 모의실험을 진행한 바 있다.

이번에 진행하는 모의실험(MMEA)은 수송과 거주지 실험을 통합하는 첫 프로젝트다.

한편 NASA는 달 탐사 프로그램 ‘아르테미스’를 거쳐 장기적으로는 인간을 화성에 보내는 것을 목표로 하고 있다.

이번 실험은 극한의 고립 환경에서 인간이 얼마나 안정적으로 생활할 수 있는지 검증하는 동시에 미래 화성 기지 건설과 장기 체류를 위한 핵심 데이터를 확보하는 시험대가 될 전망이다.