코스피 2.5% 상승해 7400대…코스닥 5.4% 급등

10일 코스피는 반도체에 대한 투자심리가 개선되는 모습을 보인 가운데 2% 이상 올라 7,400선을 회복했다.



이날 코스피는 전날보다 184.03포인트(2.52%) 오른 7,475.94로 장을 마감했다.

10일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 이날 지수가 표시되고 있다. 연합뉴스

지수는 전장 대비 260.58포인트(3.57%) 오른 7,552.49로 출발해 장중 한때 7,704.93까지 5.66% 뛰며 7,700선을 넘어서기도 했다.



코스피가 급등하자 낮 12시 54분께에는 유가증권시장에는 프로그램 매수호가 일시 효력정지(매수 사이드카)가 발동됐다.



코스피 사이드카는 코스피200 선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동되며 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다.



약 14분 뒤에는 코스닥 시장에 대한 매수 사이드카가 이어 울렸다.



코스닥 매수 사이드카는 코스닥150 선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150 지수가 직전 거래일의 최종수치 대비 3% 이상 올라 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.



이날 코스닥 지수는 전날보다 43.43포인트(5.47%) 급등해 837.43으로 장을 마쳤다.

<연합>