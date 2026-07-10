인공파도풀·서핑장·숲속캠핑장…군산 ‘오션팔레트’ 개장

무녀도에 427억원 들여 조성

서해안 최대 해양레저 복합단지

연간 17만명 방문객 유치 기대

전북 군산시가 고군산군도 무녀도에 조성한 서해안 최대 규모의 해양레저 복합단지 ‘오션팔레트’가 10일 문을 열고 체류형 해양관광 시대를 열었다.

군산시는 이날 새만금 고군산군도 무녀도에서 해양레저 복합단지 ‘오션팔레트’ 개장식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다. 이날 개장식에는 황종우 해양수산부 장관과 이원택 전북도지사, 김재준 군산시장, 김의겸 국회의원, 도·시의회 의장과 의원, 지역 주민 등 200여명이 참석했다. 참석자들은 기념행사에 이어 주요 시설을 둘러보며 운영 준비와 안전관리 체계를 점검하고 가족 단위 체험 시설 확대와 계절별 프로그램 개발 방안 등을 논의했다.

전북 군산시가 고군산군도 무녀도에 조성한 해양레저체험 복합단지 ‘오션팔레트’ 전경. 군산시 제공

오션 팔레트는 해양수산부의 해양레저 관광거점 조성 사업으로 2018년 군산시가 전국 시범 사업 대상지로 선정되면서 추진된 국가사업이다. 현재 전국 9개 지방자치단체가 사업을 추진하는 중 군산이 가장 먼저 준공과 개장을 마친 첫 사례다. 특히 새만금개발청의 원스톱 행정 지원을 통해 새만금 관광·레저 용지에 처음 조성·운영되는 사업으로도 의미를 더했다.

사업에는 국비와 지방비 등 총 427억원이 투입됐으며, 무녀도 몽돌해변 인근 6만4365㎡ 부지에 조성됐다.

오션팔레트는 해양 체험과 산림 휴양 기능을 결합한 복합단지로, 인공 파도풀과 인피니티풀, 서핑장, 잠수풀, 레저레이크, 숲속 캠핑장, 아쿠아 카페, 카페테리아 등을 갖춘 서해안 최대 규모의 해양레저 시설이다.

또 신시도와 선유도, 장자도를 연결하는 해양관광 중심축으로 해양레저와 휴양, 캠핑을 함께 즐길 수 있는 체류형 관광 거점 역할을 맡게 된다.

군산시는 앞으로 가족 친화형 물놀이시설과 휴게시설을 단계적으로 확충하고 사계절 운영이 가능한 해양레저·관광 프로그램을 개발해 대한민국 대표 체류형 해양관광지로 육성할 계획이다. 또 안전요원 상시 배치와 수질·시설물 관리, 응급의료 대응체계 구축, 정기 안전 점검 등을 통해 안전한 이용 환경을 마련할 방침이다.

10일 전북 고군산군도 무녀도에서 열린 해양레저 복합단지 ‘오션팔레트’ 개장식에서 황종우(왼쪽 6번째) 해양수산부 장관과 이원택(〃5번째) 전북도지사, 김재준(〃7번째) 군산시장 등 주요 인사가 테이프를 자르고 있다. 전북도 제공

시는 오션 팔레트가 선유도해수욕장과 연계한 고군산군도 체류형 관광 활성화의 핵심 거점이 돼 연간 17만여명의 관광객 유치와 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대한다.

김재준 군산시장은 “오션팔레트를 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는 해양관광의 성장동력이자 다시 찾고 싶은 대표 관광 명소로 육성할 것”이라며 “고군산군도 해양관광 자원과 연계해 군산을 체류형 해양관광도시로 발전시킬 계획”이라고 말했다.