경찰, 봉화 석포제련소 화재 합동감식 나서… "발화원인·지점 규명"

황산 제조시설 내 대기집진시설 집중 조사, 필요시 국과수 2차 감식 실시

경북 봉화군 석포면 석포제련소에서 발생한 화재 원인을 규명하기 위해 경찰과 소방 당국이 사고 발생 이틀째인 10일 합동 감식에 나섰다.

경북경찰청 과학수사계와 경북도소방본부 화재조사팀은 이날 오전 11시 30분쯤부터 화재 현장을 찾아 합동 감식을 펼쳤다.

9일 오후 12시 36분쯤 경북 봉화군 석포제련소에서 불이나자 소방 당국이 진화작업을 펼치고 있다. 연합뉴스 제공

경찰과 소방 당국은 불이 시작된 것으로 추정되는 1공장 황산 제조시설 내 대기집진시설을 중심으로 발화 지점과 발화 원인을 집중 조사했다.

당국은 화재 당시 설비 운영 상황과 시설 훼손 상태를 확인하고, 현장 관계자 진술 등을 토대로 화재가 시작된 경위를 살펴보고 있다.

경찰은 이날 감식 결과를 분석한 뒤 더 정밀한 원인 규명이 필요하다고 판단되면 국립과학수사연구원과 일정을 조율해 추가 합동 감식을 실시할 방침이다.

경북경찰청 관계자는 "발화 원인과 발화 장소를 확인하기 위한 감식을 실시했다"며 "발화지점과 발화원인을 보다 정확하게 확인하기 위해 필요하면 국과수와 함께 한 차례 더 감식을 진행할 방침"이라고 밝혔다.

앞서 전날 오후 12시 36분쯤 봉화군 석포면 석포제련소 1공장 황산 제조 설비에서 불이 나 소방 당국이 대응 1단계를 발령했다.

소방 당국은 장비와 인력을 집중 투입해 큰불을 잡은 뒤 오후 6시 45분쯤 완전히 진화를 마쳤다.

화재 당시 봉화군은 연기 확산에 대비해 인근 주민들에게 안전 안내 문자를 발송했으며, 실제 주민 대피가 이뤄지지는 않았다.

다행히 화재로 인한 인명피해는 없었다.

대구지방환경청은 현장 확인 결과 유해화학물질 유출은 없는 것으로 파악됐다고 밝혔다.