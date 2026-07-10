‘유동성 위기’ 중앙일보, 워크아웃 개시…경영권 매각 추진

유동성 위기를 겪고 있는 중앙일보가 ‘워크아웃’(기업구조개선작업) 절차에 돌입한다.

10일 금융권에 따르면 주채권은행인 하나은행을 비롯한 채권단은 이날 1차 협의회를 열고 서면 결의를 통해 중앙일보의 워크아웃 개시에 합의했다. 워크아웃이 개시되려면 금융채권액 4분의 3 이상을 보유한 채권자들의 동의가 있어야 한다. 이날 협의회에서는 오후 6시 채권액 기준 75% 이상의 찬성 동의가 모여 워크아웃 개시가 결정됐다.

워크아웃은 경영난으로 파산 위기에 처한 기업이 채권단 주도로 시행하는 회생 작업이다. 이번 채권단 결정으로 채권자들의 채권 행사는 3개월간 유예됐다. 법원의 기업회생 절차도 피할 수 있게 됐다. 중앙일보는 회계법인 실사를 바탕으로 경영 정상화 계획을 수립하고, 채권단 동의 절차 등을 거쳐 이 계획을 이행하게 된다.

앞서 중앙그룹 계열사들의 회생 사태는 JTBC가 총 206억원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못하고 채무불이행(디폴트)을 선언하면서 수면 위로 드러났다. 중앙일보는 220억원 규모의 기업어음(CP) 조기상환 요청을 이행하지 못해 1차 부도 처리했으며, 지난달 19일 주채권은행인 하나은행에 워크아웃을 신청했다. 중앙일보 측은 경영권 지분 매각, 보유 부동산 매각, 신규 채용 중단, 임원 급여 일부 반납 등 자구계획을 채권단에 제시한 것으로 알려졌다.