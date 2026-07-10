'무섭노' 논쟁에 리센느 원이 고향 거제시 "정치적 해석 부적절"

민원까지 제기되자 변광용 시장 입장문…"성숙한 소통 문화 정착 당부"

걸그룹 리센느 원이가 자신의 유튜브 채널에서 "무섭노"라고 발언한 것을 둘러싼 논쟁이 이어지는 가운데 원이의 고향이자 리센느를 홍보대사로 위촉한 경남 거제시가 정치적 의도를 담은 표현으로 발언을 해석하는 것은 부적절하다는 입장을 밝혔다.



변광용 거제시장은 10일 입장문을 내고 "리센느 원이는 유튜브 채널에서 구수한 거제 사투리와 일상적인 거제 풍경을 소개하며 꾸준히 고향 거제를 알려왔고, 소박하고 진정성 있는 모습으로 많은 사랑을 받았다"고 설명했다.

경남 거제시 제공.

이어 "해당 표현은 경남지역에서 일상적으로 사용되는 방언이자 구어적 표현으로, 이를 특정한 정치적 의도를 담아 해석하는 것은 적절하지 않다는 것이 거제시의 입장"이라고 강조했다.



그러면서 "사실관계가 확인되지 않은 내용의 무분별한 확산과 과도한 비난은 당사자에게 피해를 초래할 수 있다"며 "서로를 배려하는 성숙한 소통 문화가 정착될 수 있도록 협조를 당부드린다"고 덧붙였다.



거제시 등에 따르면 '무섭노' 논란이 불거지고 있는 최근 국민신문고로 원이가 쓴 표현에 대해 어떻게 이해하고 있는지 등에 대한 공식 입장을 바란다는 취지의 민원이 시에 들어왔다.



민원을 공식 접수한 시는 이날 "현 상황을 종합적으로 검토하고 있다"고 밝힌 바 있다.



앞서 거제 출신 원이와 같은 멤버 미나미가 대화 중 무심하게 말한 "거제 야호"가 밈(Meme·온라인 유행 콘텐츠)으로 화제가 됐으며 시는 리센느를 시 홍보대사로 위촉했다.

이번 '무섭노' 논란은 경남지역 한 방송사 PD가 사회관계망서비스(SNS)에 문제를 제기하면서 시작됐다.



이후 조국 전 조국혁신당 대표가 의문문에 기계적으로 '노'를 붙이는 게 '일베식 말투'라고 규정하며 설전에 가세했고, 개혁신당 이준석 대표는 페이스북을 통해 "경남 거제 출신의 스물두 살 아이돌이 고향 말로 '무섭노'라고 했다는 이유로 일베 낙인이 찍혔다"고 반박하는 등 소모적 논쟁이 이어지고 있다.

<연합>