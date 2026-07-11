18㎏ 벌크업 남궁민 "10개월 간 하루도 운동 안 쉬었다"

배우 남궁민이 작품을 위해 약 18㎏의 근육을 늘렸던 당시의 혹독한 몸 관리 비결을 공개했다.

10일 공개된 KBS2 '옥탑방의 문제아들' 예고편에서 남궁민은 작품 속 캐릭터를 위해 체중을 크게 늘렸던 과정을 회상했다.

그는 "84㎏까지 찍었다. 거의 근육 무게였다"고 말했다. 평소 약 66㎏이었던 그는 약 10개월 동안 운동과 식단 관리를 이어가며 84㎏까지 체중을 늘렸다고 밝혔다.

남궁민은 "운동은 총 10개월 정도 했는데 그동안 하루도 빠지지 않았다"며 "하루에 3시간 정도는 꼭 운동했던 것 같다"고 말했다.

운동뿐 아니라 식단 관리도 만만치 않았다고 밝혔다. 남궁민은 "하루 최대 7끼를 챙겨 먹었다"며 혹독했던 벌크업 과정을 떠올렸다. 그는 "근육이 빠지는 꿈을 꿀 정도로 스트레스를 받았고, 샤워를 하다 눈물을 흘린 적도 있었다"고 고백했다.

이어 작품 속 모습을 본 출연진이 "살인 병기 같다", "몸이 정말 좋다"고 감탄하자 남궁민은 "등이 다른 부위보다 잘 크는 편이다. 대충 운동해도 등이 잘 발달한다"고 설명했다.

그는 작품마다 체중을 감량하거나 벌크업을 반복하는 이유에 대해서도 "대본은 항상 보지만 외모를 바꿔야 그 인물의 느낌이 더 살아나는 것 같다"고 밝혔다.

남궁민은 그동안 작품에 따라 체중을 크게 줄이거나 근육을 키우는 등 캐릭터에 맞춘 철저한 자기관리로 화제를 모아왔다. 이번에도 10개월 동안 하루도 쉬지 않는 운동으로 약 18㎏의 근육을 늘린 사실을 공개하며 다시 한번 놀라움을 안겼다.

<뉴시스>