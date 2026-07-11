“주가는 돌아왔는데 내 원금은?”…일주일 새 43% 녹은 반도체 ETF [숫자 뒤의 진실]

이달 SK하이닉스 레버리지 ETF 최대 43.53% ↓

출시 한 달여 만에 시총 13조원…개인 손실 집중

주가 반등해도 원금 회복 어려운 상품 구조 주의

“주가는 돌아왔는데 내 원금은?”

삼성전자와 SK하이닉스를 추종하는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)는 주가가 반등하더라도 일일 수익률을 2배로 추종하는 구조 탓에 원금 회복이 늦어질 수 있다. 뉴스1

삼성전자와 SK하이닉스 주가가 반등해도 레버리지 ETF 손실이 같은 폭으로 회복되는 것은 아니다. 두 종목의 하루 수익률을 2배로 추종하는 단일종목 상장지수펀드(ETF)는 누적 수익률이 아니라 매일의 등락률을 기준으로 계산되기 때문이다.

7월 1일부터 8일까지 SK하이닉스 레버리지 ETF는 최대 43.53% 급락했다. 같은 기간 삼성전자 레버리지 ETF도 20%대 손실을 냈다. 8일 종가 기준 두 종목을 추종하는 레버리지 ETF 14종은 모두 상장 기준가격인 2만원 아래로 내려갔다.

기업 실적이 무너진 것은 아니다. 삼성전자는 2분기 사상 최대 실적을 냈고, SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력도 여전하다. 다만 지금의 성장세가 언제까지 이어질지를 두고 증권가 전망은 엇갈린다.

◆주가는 10%대 하락, ETF는 최대 43% 급락

레버리지 ETF의 낙폭이 기초주식보다 큰 것은 상품 구조 때문이다. 이 상품은 삼성전자나 SK하이닉스의 장기 누적수익률이 아니라 매일 발생한 수익률의 2배를 추종한다.

기초주식이 하루 5% 떨어지면 레버리지 ETF는 비용과 추적 오차를 제외하고 약 10% 하락한다. 다음 날 기초주식이 반등하더라도 이미 줄어든 금액을 기준으로 수익률이 다시 계산된다.

100만원이 35% 하락하면 투자금은 65만원이 된다. 다시 100만원이 되려면 35%가 아니라 53.8% 올라야 한다. 50% 하락했다면 100% 상승해야 겨우 원금을 회복한다.

오르내림을 반복할 때도 손실이 남는다. 기초주식이 첫날 10% 하락한 뒤 다음 날 10% 오르면 누적수익률은 마이너스 1%다. 이를 매일 2배로 추종하는 상품은 20% 하락한 뒤 20% 올라도 처음보다 4% 낮은 가격에 머문다.

금융당국이 출시 전부터 경고한 ‘음의 복리 효과’다. 방향을 맞혀도 주가가 크게 출렁이면 레버리지 ETF 수익률은 기초주식의 장기 수익률과 멀어질 수 있다.

◆약 92% 개인 보유…한 달여 만에 13조원 시장

투자 위험은 개인 투자자에게 집중됐다. 금융감독원에 따르면 상장 후 12거래일 동안 단일종목 레버리지 ETF 전체 순매수의 92.7%를 개인이 차지했다.

삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF는 지난 5월 27일 출시됐다. 금융당국은 신규 투자자에게 일반교육과 심화교육을 각각 1시간씩 받도록 하고 1000만원 이상의 기본예탁금도 의무화했다.

안전장치를 뒀지만 시장 규모는 빠르게 커졌다. 7월 3일 기준 레버리지 ETF 14종의 시가총액은 13조5666억원으로 출시 첫날 4조8836억원보다 178% 늘었다. 한 달여 만에 2.8배로 불어난 셈이다.

레버리지 ETF 자체가 대출 상품은 아니다. 다만 신용융자나 미수거래로 마련한 자금까지 들어갔다면 상황은 달라진다. 담보비율이 무너지면 주가 반등을 기다리지 못한 채 반대매매로 손실이 확정될 수 있다.

◆최대 실적 냈는데…삼성 목표가 43만→39만원

ETF 급락의 직접적인 원인은 삼성전자와 SK하이닉스 주가 하락이다. 그 배경에는 반도체 이익 증가 속도가 정점을 지날 수 있다는 우려가 깔려 있다.

키움증권은 지난 8일 삼성전자 목표주가를 기존 43만원에서 39만원으로 낮췄다. 투자의견 ‘매수’와 반도체 업종 최선호주 의견은 유지했다.

박유악 키움증권 연구원은 하반기 주당순이익(EPS) 성장률이 둔화할 것으로 예상했다. HBM4와 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 점유율 확대 기대가 있지만 중국 메모리 업체와의 경쟁이 주가 변동성을 키울 수 있다고 봤다.

실적이 줄어든다는 전망은 아니다. 메모리 가격 상승과 이익 성장은 이어지지만, 성장 속도가 시장 기대에 못 미칠 가능성을 목표주가에 반영한 것이다.

LS증권도 신중론을 폈다. 삼성전자와 SK하이닉스의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 각각 4.8배와 5.3배로 역사적 저점권에 들어섰지만, 싸다는 이유만으로 비중을 늘리기에는 이르다고 평가했다.

AI 반도체 기업은 이익 전망이 급격히 변하는 과정에서 PER이 지나치게 낮아 보이는 착시가 나타날 수 있다는 설명이다.

◆하이닉스 185만원이냐 420만원이냐

SK하이닉스를 둘러싼 증권가의 시각은 더 크게 갈렸다.

BNK투자증권은 지난 8일 투자의견 ‘보유’와 목표주가 185만원을 제시했다. 보고서 작성 당시 주가 207만6000원보다 10.9% 낮은 가격이다. 목표주가가 주가를 밑돌면서 시장에서는 사실상 매도에 가까운 의견이라는 평가가 나왔다.

이민희 BNK투자증권 연구원은 AI 서버용 D램과 eSSD 공급 부족은 이어지고 있지만 하이퍼스케일러의 경쟁적인 인프라 투자가 지금과 같은 속도로 지속되기는 어렵다고 분석했다.

반면 KB증권은 같은 날 목표주가 420만원을 제시했다. 두 증권사의 목표주가 차이는 235만원이다.

KB증권은 SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 상장으로 글로벌 투자자의 접근성이 높아지고 한국 본주와 ADR이 함께 재평가받을 가능성에 무게를 뒀다. 내년 메모리 공급 부족이 올해보다 심해질 것이라는 전망도 상승 근거로 들었다.

비관론은 빅테크의 설비투자 증가율 둔화를 본다. 낙관론은 AI 메모리 수요와 공급 부족, ADR 상장에 따른 가치 재평가를 앞세운다. 같은 실적을 놓고도 어느 시점까지 내다보느냐에 따라 적정주가가 2배 넘게 벌어졌다.

◆상장폐지보다 투자 문턱 높이나

단일종목 레버리지 ETF가 증시 변동성을 키웠다는 비판이 커지면서 정치권에서는 상장폐지 주장도 나왔다. 당장 14개 상품이 일괄 퇴출될 가능성은 높지 않다.

금융당국은 기초자산의 상장 적격 요건 가운데 하나가 기준의 절반 아래로 떨어지고, 이 상태가 3개월 지속되면 거래소가 상장폐지할 수 있도록 규정 개편을 추진했다.

상장 적격 기준에는 기초자산의 시가총액 비중과 거래대금 비중 등이 포함된다. 삼성전자와 SK하이닉스는 국내 증시에서 차지하는 비중이 커 해당 정량 요건에 걸릴 가능성이 낮다.

대신 기본예탁금을 현행 1000만원보다 높이고, 사전교육과 위험 고지를 강화하는 방안이 거론된다. 아직 확정된 대책은 아니다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 7일 국회 재정경제기획위원회 전체회의에서 “지금 레버리지 ETF가 주식시장 변동성을 많이 갖고 오고 있다는 우려는 잘 알고 있다”며 “그런 문제를 어떻게 보완하고 최소화할지에 대해 협의 중”이라고 말했다.

◆주가가 회복돼도 원금은 제자리 아닐 수 있다

키움증권은 삼성전자에 대한 매수 의견을 유지했다. SK하이닉스에도 현재 주가보다 높은 목표주가를 제시한 증권사가 여럿이다.

하지만 레버리지 ETF는 주가 방향만 맞힌다고 손실을 모두 만회할 수 있는 상품이 아니다. 기초주식이 장기적으로 오르더라도 급락과 반등을 거듭하면 음의 복리 효과가 쌓인다.

반도체 주가가 하락할 때 레버리지 ETF는 하루 수익률을 2배로 추종해 낙폭이 더 커진다. 이후 주가가 원래 수준을 회복하더라도 음의 복리 효과로 ETF 원금은 회복되지 않을 수 있다. ChatGPT 생성 이미지

삼성전자와 SK하이닉스 주가가 하락 전 수준으로 돌아가더라도 레버리지 ETF 계좌는 원금을 회복하지 못할 수 있다.

한 금융투자업계 관계자는 “단일종목 레버리지 ETF는 기초주식이 오를 것이라는 전망만으로 접근해서는 안 된다”며 “주가가 급락과 반등을 반복하면 음의 복리 효과가 누적돼 기초주식이 이전 가격을 회복하더라도 ETF 손실은 그대로 남을 수 있다”고 말했다.