경주월드서 사고 반복되지만 “사람 안 다쳐 처벌 못 한다”

놀이기구 사고가 잇따르고 있는 경북 경주시 대표 놀이공원 경주월드에서 최근 대관람차 객차 추락 사고까지 났지만 인명피해가 크지 않다는 이유로 행정처분이나 처벌로 이어지지는 않을 것으로 보인다.

10일 경북 경주에 있는 놀이공원인 경주월드 내 타임라이더가 가동을 중단한 채 서 있다. 이 놀이기구에서는 지난 9일 캐빈(객차)이 떨어지는 사고가 났다. 연합뉴스

10일 경주시 등에 따르면 전날 오전 11시20분쯤 경주월드 대형관람차 ‘타임라이더’에서 빈 객차 1대가 추락해 승객 5명이 탄 다른 객차 2대와 연이어 충돌했다. 탑승객 5명은 병원에서 진료를 받은 뒤 귀가했다. 타임라이더는 객차가 고정된 일반 대관람차와 달리 객차가 궤도를 따라 이동하는 방식으로 지난해 6월 설치됐다. 경주월드는 현재 사고 원인을 조사하고 있다.

경주월드에서 사고가 난 것은 이번이 처음이 아니다. 2024년 11월에도 ‘글린다의 매직펌킨’ 놀이기구가 가동 중 추락했다. 이 기구는 사람을 태운 버스 형태 마차가 축을 따라 시곗바늘처럼 빙빙 도는 형태의 놀이기구다. 마차는 위로 올라가던 중 한쪽이 기울면서 밑으로 떨어졌다. 사고 당시 10여명이 타고 있었으나 다친 사람은 없다고 경주월드 측은 전했다. 경주월드 측이 자체 조사한 결과 부품에 결함이 있었던 것으로 나타났다. 2022년 7월에는 24명이 탄 롤러코스터가 55ｍ 상공에서 멈춰 50여분 만에 안전요원의 도움을 받아 지상으로 내려왔다.

이런 사고에도 당장 인명피해가 없다 보니 경주시나 경주경찰서는 제재나 처벌이 어렵다고 판단한 것으로 전해졌다.

시 관계자는 “관광진흥법상 운행을 정지하고 인력을 구조하는 데 30분 이상 걸리거나 여러 명이 다치는 등 중대한 사고에 해당하면 행정처분을 할 수 있는데 이번에는 7분 만에 탑승객이 모두 빠져나와서 행정처분 대상이 안 된다”고 말했다. 경찰 관계자는 “사람이 다쳤다면 업무상과실치상 등 혐의로 수사 대상이 되지만 사람이 다치지 않아 수사 대상이 되지는 않는다”고 설명했다.

경주월드 측은 사고 이후 취재진의 현장 접근을 차단했고, 연락을 받지 않은 채 이메일로 입장을 설명한 것으로 알려졌다. 이 회사는 현재 타임라이더 가동을 중지했고 제작사와 함께 안전 점검을 벌이기로 했다고 밝혔다.

회사는 이메일을 통해 “해당 캐빈(객차)은 빈 상태였고 이탈 지점도 관람객이 접근할 수 없는 안전 격리 구역으로 인명피해는 없다”며 “안전이 확보되기 전까지 해당 기종 운행을 재개하지 않을 예정”이라고 설명했다.