한다감, 임신에도 꾸준한 운동…“근력 운동을 꼭 해줘야”

배우 한다감이 임신 중에도 꾸준한 운동을 이어가고 있는 근황을 전하며 예비 엄마들을 위한 건강 관리 방법을 소개했다.
한다감은 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 운동 영상을 공개하며 임신 중 신체 관리에 대한 생각을 밝혔다. 그는 “한다감의 24번째 관리비법!”이라며 “임산부들은 어떻게 운동 해야 할까요?”, “진짜 조금만 해야 할까요?”라고 적었다.
한다감은 임신했다고 해서 무조건 움직임을 줄이기보다는 자신의 몸 상태를 고려해 운동 강도만 적절히 낮춰 지속하는 것이 중요하다고 강조했다. 그는 “조금씩 무리하지 않는 선에서 매일 해줘야 회복도 빨라질 수 있다”는 의견을 전했다.
이어 많은 예비 엄마들이 임신 중 체형 변화에 관심을 갖는다는 점을 언급하며, 균형 잡힌 식단뿐 아니라 근력 운동도 함께할 필요가 있다고 조언했다. 그는 “예비 맘들의 로망! 배만 나오는 걸 원하시죠?”라며 “그렇다면 식단도 중요하지만 근력 운동을 꼭 해줘야 한다”고 말했다.
또한 등 근육을 단련하는 운동의 중요성도 언급했다. 한다감은 “앞보단 뒤!”라며 “여자는 등 라인이 예뻐야 한다는 말 들어 보셨죠?”라고 덧붙였다. 그는 “귀찮고 몸이 무겁지만 그래도 해야 한다”며 “예쁜 아기와 자신을 위해서다”고 말했다.
함께 공개된 영상에는 헬스장에서 운동에 집중하는 한다감의 모습이 담겼다. 그는 편안한 트레이닝복을 착용한 채 스트레칭을 비롯한 다양한 동작을 소화하며 몸 상태에 맞춘 운동을 이어갔다. 임신 중임에도 안정적인 자세로 운동을 진행하는 모습은 눈길을 끌었다.
한편 한다감은 올해 시험관 시술 한 차례 만에 첫 아이를 임신한 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 콘텐츠를 통해 현재 임신한 것으로 알려진 그는 임신 기간의 건강 관리법과 일상을 꾸준히 공유했다.
1980년생인 한다감은 비교적 늦은 나이에 첫 출산을 앞두고 있다. 그는 연예계 초고령 산모라는 수식어가 붙어 화제가 된 바 있다.