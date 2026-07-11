與 "'장윤기 사건' 부실수사 아닌 공범행위…전면 재수사해야"

'경찰 개혁' 강조하며 국힘 '보완수사권 폐지 중단 요구'에 우회 반대

더불어민주당은 11일 광주 여고생 살해범 장윤기의 현직 경찰 간부 아버지와 수사팀의 유착 의혹에 대해 "범인을 쫓아야 할 공권력의 손이 범인의 방패를 자처했다면 부실 수사가 아닌 수사의 이름을 빌린 공범 행위"라고 말했다.



박경미 대변인은 이날 서면 브리핑에서 "모든 수사 역량을 총동원한 전면 재수사를 강력히 요구한다. 성역 없는 재수사만이 답"이라며 이같이 밝혔다.



그는 "증거 인멸과 누락에 가담한 모든 이들을 다시 수사선상에 올려야 한다"며 "거대한 은폐의 장막 뒤에 가려진 실체적 진실을 한 점 의혹 없이 밝혀내야 한다"고 말했다.



이어 "국민적 공분이 들끓자 경찰은 쇄신 TF와 내부비리수사대 신설 등 조직 쇄신안을 내놓았다"면서 "국민이 요구하는 것은 면피용 보여주기식 대책이 아니라 제 살을 도려내는 아픔을 감수하는 근본적 개혁"이라고 강조했다.



그러면서 "민주당은 재수사 과정이 국민의 눈높이에서 한 치의 어긋남 없이 진행되는지 끝까지 지켜볼 것"이라며 "권력의 손으로 진실을 덮으려 했던 이들이 대가를 치르는 날까지 국민과 함께하겠다"고 덧붙였다.



이와 관련, 국민의힘은 장윤기 사건을 이유로 경찰 수사권 독점의 위험성이 드러났다면서 민주당이 추진하는 보완수사권 폐지를 중단할 것을 요구하고 있다.

<연합>