이승철, '고막남친'에서 '선배美' 넘쳐흘렀다… 데뷔 40주년 녹여낸 라이브

이승철이 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연해 데뷔 40주년의 위엄을 증명했다. 유튜브 채널 'KBS Kpop' 영상 캡처

가수 이승철이 KBS 2TV ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에 출연해 데뷔 40주년의 위엄을 증명했다. 지난 10일 방송된 ‘더 시즌즈’에서 이승철은 음악과 인생을 주제로 MC 성시경과 깊이 있는 대화를 나누며 토크쇼를 방불케 했다.

이날 방송의 하이라이트는 단연 두 사람의 듀엣 무대였다. 약 1년 2개월 만에 ‘더 시즌즈’를 다시 찾은 이승철은 성시경과 함께 레전드 명곡 ‘말리꽃’을 열창하며 관객들에게 전율과 감동을 선사했다.

즉석에서 관객들의 신청곡을 받아 노래한 이승철. 유튜브 채널 'KBS Kpop' 영상 캡처

이어 관객들과 호흡하는 특별한 시간도 가졌다. 이승철은 객석의 신청곡을 즉석에서 받아 ‘그런 사람 또 없습니다’, ‘Never Ending Story’, ‘서쪽 하늘’ 등을 폭발적인 라이브로 소화하며 콘서트장을 방불케 하는 뜨거운 열기를 연출했다.

이승철은 데뷔 40주년을 맞이한 향후 활동 계획과 진심 어린 소회도 전했다.

전국투어 소식은 물론 김재중, 웬디, 우즈, 영케이, 이무진 등 화려한 후배 라인업이 참여한 헌정 앨범 발매를 예고하며 “팬분들께 감사드린다. 앞으로도 현역으로 오래 함께하고 싶다”는 포부를 밝혔고, 끝으로 ‘희야’, ‘소녀시대’, ‘인연’ 무대로 짙은 여운을 남겼다.

끝으로 '희야'를 부르며 짙은 여운을 남긴 이승철. 유튜브 채널 'KBS Kpop' 영상 캡처

또, 이날 무대에는 이승철이 든든한 지원군을 자처하며 이끈 ‘새싹 후배’가 깜짝 등장해 이목을 집중시켰다. 성시경은 “도움 주고 싶은 마음으로 데리고 오셨다. 대단한 영광일 것”이라며 ENA ‘더 스카웃’의 최종 우승자 이산을 소개했고, 이산은 “음악도 사랑하고 여러분도 사랑하는 부산에서 온 이산”이라며 풋풋한 인사를 건넸다.

이승철과 이산의 유쾌한 티키타카도 웃음을 자아냈다. 이승철이 ‘더 스카웃’ 당시 이산이 자신을 선택하지 않고 웬디 마스터에게 갔던 서운함을 토로하자, 이산은 당황하며 “개인적으로 레드벨벳을 좋아하며 자라와 어쩔 수 없었다. 죄송하다”고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

'어린 새싹' 이산. 유튜브 채널 'KBS Kpop' 영상 캡처

이어진 단독 무대에서 이산은 자신의 곡 ‘널 위한 R&B’를 감미로운 기타 연주와 함께 라이브로 선보이며 차세대 실력파 아티스트로서의 존재감을 각인시켰다. 그의 무대를 지켜본 성시경은 “10년 후, 15년 후에 이 무대 영상을 보고 이야기하는 날이 왔으면 좋겠다. 꼭 그렇게 되길 바란다”라며 따뜻한 격려로 훈훈함을 더했다.

한편, ENA ‘더 스카웃’ 우승자 이산이 동행하는 이승철의 데뷔 40주년 전국투어 ‘더 보이스 : 이승철(THE VOICE : LEE SEUNG CHUL)’는 11일 부천 공연을 포함해 화성, 춘천, 성남 공연으로 이어진다.