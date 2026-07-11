서울 동남·서남권 폭염경보 발효…올여름 첫 발령

서울 동남·서남권에 11일 오후 2시를 기해 폭염경보가 발효됐다. 올 여름 서울 지역에 내려진 첫 폭염경보다.

서울시 등에 따르면 폭염 경보가 내려진 지역은 동남권의 송파·강남·서초·강동과 서남권의 강서·관악·양천·구로·동작·영등포·금천구다. 나머지 지역에는 폭염주의보가 이어지고 있다.

서울 종로구 광화문광장에서 시민과 외국인 관광객들이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 연합뉴스

폭염경보는 최고 체감온도 35도를 넘는 상태가 이틀 이상 계속될 것으로 보일 때, 폭염주의보는 최고 체감온도 33도를 웃도는 상태가 이틀 이상 계속되거나 더위로 큰 피해가 예상될 때 내려진다.

폭염경보 발령에 따라 시는 위기경보 수준을 ‘주의’에서 ‘경계’로 격상했다. 상황실도 1단계 5개 반(상황총괄반·생활지원반·에너지복구반·의료방역반·구조구급반)에 3개 반(교통대책반·시설복구반·재난홍보반)을 추가해 2단계로 확대 운영한다. 상황실에서는 기상 현황과 피해 발생 현황, 취약계층 보호 현황을 모니터링하고 대응한다.

돌봄이 필요한 취약 어르신에게 전화로 안부를 확인하고, 연락이 닿지 않으면 직접 방문해 건강 상태를 살핀다. 노숙인 밀집지역 관리 인력을 늘리고, 노숙인 상담과 순찰도 강화한다. 또 야외에서 작업하는 건설노동자를 보호하기 위해 충분한 휴식시간 보장, 휴게공간 마련 등을 권고하고 이행 여부를 점검한다.

각 자치구도 상황실을 가동하며 냉방시설 운영과 무더위쉼터 관리, 응급구호 물품 비축 등에 나선다. 신청사 건립으로 좁은 임시청사를 사용 중인 강북구를 제외하고 24개 자치구는 구청사를 무더위 대피 공간으로 지정해 24시간 개방한다.

시는 폭염 피해 예방을 위한 시민행동요령을 시 보유 전광판과 홈페이지, 안전안내문자 등을 활용해 안내하고 있다.