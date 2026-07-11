한혜진·기안84·이시언, 가족사진 찍었다...“여기 거의 보그(VOGUE) 수준”

모델 한혜진이 웹툰 작가 기안84, 배우 이시언과 함께 특별한 추억을 만들며 유쾌한 케미를 선보였다.
최근 공개된 유튜브 채널 ‘한혜진’의 영상 ‘장마철에도 세얼간이와 함께 뽀송하게!’에서는 세 사람이 함께 걸으며 대화를 나눴다. 오랜 시간 친분을 이어온 이들이 이야기를 나누는 모습은 편안한 분위기를 연출했다.
이날 가장 먼저 화제가 된 것은 기안84의 백상예술대상 수상 축하였다. 한혜진은 최근 방송부문 남자 예능상을 받은 기안84를 위해 길 위에 직접 레드카펫을 준비하는 깜짝 이벤트를 준비하며 축하의 마음을 전했다.
한혜진은 “남자 예능상 부문 기안84”라며 축하의 마음을 건녰다. 이에 기안84는 “백상 다 갔지 않았나”고 농담했고 이를 들은 한혜진과 이시언은 나란히 “가본 적 없다”고 답하며 각자 “백산 근처에는 가봤다”, “저는 백산수를 좋아한다”고 웃음을 자아냈다.
이후 이들은 구리시장에서 음식을 먹기 전 사진관을 방문해 기념사진 촬영에 나섰다. 한혜진은 가족사진은 물론 증명사진과 여권사진도 함께 찍어보자고 제안했고, 기안84는 “준비 뭘 많이 했다”고 반응했다.
촬영에서는 바람개비를 활용한 연출부터 전통적인 가족사진 분위기, 다리를 길게 표현한 콘셉트 등 여러 스타일을 시도했다. 각기 다른 포즈로 촬영을 이어가는 도중 세 사람은 실제 가족 못지않은 자연스러운 호흡을 보여 눈길을 끌었다.
촬영을 모두 마친 뒤 완성된 사진을 확인한 한혜진은 결과물의 높은 완성도에 감탄을 감추지 못했다. 특히 사진 보정 결과를 본 그는 “여기 거의 보그(VOGUE) 수준이다”며 사진관 사장의 뛰어난 포토샵 실력을 칭찬했다.