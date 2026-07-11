몽골서 ‘조랑말 두 마리’ 선물 받은 李대통령…‘무지개’와 ‘황금’으로 즉석 명명

몽골을 국빈 방문한 이재명 대통령은 11일(현지시간) 우흐나 후렐수흐 몽골 대통령이 마지막 공식 일정으로 준비한 환송 오찬에서 조랑말 두 마리를 선물받았다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑에서 “이 대통령 부부는 현장에서 암말의 이름은 ‘무지개’, 숫말의 이름은 ‘황금’으로 지었다”며 이같이 밝혔다. 강 수석대변인은 “두 정상의 만남과 몽골 국빈방문을 계기로 한·몽골의 황금시대를 열었다는 의미와 함께 몽골은 푸른 하늘의 나라, 한국은 무지개의 나라로 불리는 데서 착안한 이름”이라고 설명했다. 두 조랑말은 몽골에서 길러질 예정이다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 11일 몽골 울란바타르 국립체육경기장에서 오흐나 후렐수흐 대통령과 나담축제 개막식을 관람한 후 박수를 치고 있다. 연합뉴스

이 대통령 부부는 국빈 방문의 마지막 일정으로 전통 게르 양식의 영빈관에서 몽골 대통령 부부와 환송 오찬을 함께 했다. 후렐수흐 대통령은 이 대통령 부부가 이번 국빈 방문 기간 몽골의 광활한 대자연을 충분히 둘러보지 못한 점을 고려해 초원 위에 지어진 전통 게르 양식의 영빈관으로 초청했다.

강 수석대변인은 “초원 영빈관에 도착하자마자 몽골 측은 아롤을 환대의 의미로 전했고, 이어 조랑말을 곁에 두고 마유를 짜는 전통 방식을 선보이며 건너편 푸른 구릉 위에서 방목 중인 양떼 모습을 소개했다”고 전했다. 이어 “뒷쪽 게르에서는 전통 소뼈 치기 놀이와 양치기 개들을 선보였고, 이어 전통방식으로 양 가죽에 돌을 넣고 고기를 익혀 요리하는 방식을 직접 선보여 주기도 했다”고 소개했다. 환송 오찬은 4시간여 동안 이뤄졌다. 이날 이 대통령은 환송 오찬을 끝으로 2박3일간의 몽골 국빈 방문 일정을 마무리 짓고 귀국한다.