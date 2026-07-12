기타 깨부수고 던지는 권진아라니…새 록스타의 탄생

기타를 어루만지며 감미로운 노래를 부르던 권진아가 이번에는 180도 변신에 나선다.

권진아는 오는 15일 세 번째 미니앨범(EP) '세이브 미'(SAVE ME)를 발표한다. 감성적인 발라드 가수의 자리에 안주하지 않고, 데뷔 이후 처음으로 본격적인 록 장르에 도전하며 파격적인 변신을 선언한 것이다.

권진아

새 티저 영상 속에서 익숙했던 기타를 과감하게 깨부수는 그의 모습은 이전의 권진아와 완전히 결별하고 새로운 음악적 자아를 보여주겠다는 강렬한 각오를 대변한다.

'세이브 미'는 그가 쌓아온 음악적 내공을 완전히 다른 방식으로 터뜨리는 분수령이 될 전망이다. 가장 눈길을 끈 대목은 권진아가 이번 앨범에 수록된 타이틀곡 '몬스터'(MONSTER)를 포함해 총 5곡 전곡의 작사, 작곡을 직접 도맡았다는 점이다. 이는 단순한 장르적 호기심이나 콘셉트의 변화를 넘어, 아티스트로서 진짜 하고 싶었던 내면의 이야기를 날것 그대로 담아내겠다는 진심으로 읽힌다.

앞서 공개된 다큐멘터리 티저에서 권진아는 "많은 분이 제게 발라드를 하는 게 정답이라고 이야기했다, 하지만 내 안엔 너무 많은 장르와 자아가 있고, 그걸 풀지 않으면 못 살겠다"며 "꺾여도 그냥 하는 마음"이라는 솔직하고 거침없는 포부를 밝혔다. 오랜 기간 그의 내면에 웅크리고 있던 뜨거운 '록스피릿'을 마침내 세상 밖으로 풀어헤치겠다는 다짐이 묻어난다.

대중이 이번 변신을 기대의 시선으로 바라보는 이유는 명확하다. 권진아는 이미 독보적인 가창력과 섬세한 감정 표현력으로 확고한 인정을 받은 보컬리스트이기 때문이다. 기본기가 탄탄한 아티스트가 자신의 음악적 한계를 깨부술 때 발생하는 폭발력은 상상 이상이다. 호소력 짙은 보이스로 감성을 어루만지던 그 매력적인 음색이 역동적인 밴드 사운드와 만났을 때 자아낼 시너지는 벌써 음악 팬들의 가슴을 뛰게 하고 있다.

한 관계자는 권진아의 이번 변신에 대해 "권진아는 곡의 서사를 완벽하게 이해하고 목소리 하나로 서정성을 극대화할 줄 아는 영리한 싱어송라이터"라며 "그가 가진 깊은 울림의 보컬이 록의 거칠고 폭발적인 에너지와 결합한다면, 장르의 전형성을 탈피한 독창적이고 세련된 모던록의 탄생을 기대할 수 있다"고 내다봤다.

파격은 비주얼에서도 이어진다. 최근 공개된 콘셉트 포토에서 권진아는 유니크한 처피뱅 헤어스타일을 완벽하게 소화하며 강렬하고 시크한 '록스타'의 분위기를 물씬 풍겼다. 인생의 수많은 고비 속에서 스스로를 구원하는 주체는 결국 '나 자신'이라는 앨범의 묵직한 메시지처럼, 비주얼과 음악 모두에서 한층 단단해진 주체적 면모가 돋보인다.

이미 선공개곡 '레인 온 미'(Rain on me)를 통해 2000년대 초반 모던록 감성과 중독성 있는 밴드 사운드를 선보인 권진아. 그는 음원 발매와 동시에 개최되는 첫 팬 쇼케이스를 시작으로, 국내 대표 음악 축제인 '2026 인천펜타포트 락 페스티벌' 무대까지 연이어 접수하며 올여름을 뜨겁게 달굴 예정이다.

권진아는 발라드 퀸의 왕관을 잠시 내려놓고, 상처 입은 이들에게 거친 위로와 에너지를 건넬 준비를 마쳤다. 자신의 포텐셜을 가감 없이 터뜨릴 준비를 마친 그의 반란이 가요계에 어떤 신선한 충격을 안길지 관심이 쏠린다.

<뉴스1>