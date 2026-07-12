구리시, 토평2 공공주택지구 추진 점검… “자족도시 기반 마련”

경기 구리시가 구리토평2 공공주택지구 조성사업의 추진 속도를 높이기 위해 주요 현안을 점검하고 시의 개발 구상이 지구계획에 반영될 수 있도록 대응에 나섰다.

경기 구리시가 최근 개최한 ‘구리토평2 공공주택지구 조성사업’ 현안 보고회 모습. 구리시 제공

구리시는 최근 신동화 시장 주재로 ‘구리토평2 공공주택지구 조성사업’ 현안 보고회를 열고 사업 추진 현황과 향후 계획을 점검했다고 밝혔다.

이날 보고회에는 시 관계자와 구리도시공사 관계자 등이 참석해 지난해 12월 지구 지정 이후 현재 진행 중인 지구계획 수립 상황을 공유하고 주요 현안을 논의했다.

참석자들은 사업 추진 경과와 향후 일정, 컨셉마스터플랜 수립 용역 진행 상황을 비롯해 사업지 동측 개발제한구역(GB)을 포함한 지구계 확대 필요성, 자족기능 활성화 방안 등을 집중적으로 검토했다. 또 부서별 건의 사항과 지구 특화 전략에 대해서도 의견을 나눴다.

구리시는 자체 개발 구상안을 마련해 한국토지주택공사(LH)가 운영하는 총괄계획가(MP) 자문회의에 제시하고, 관계 기관과 협의를 통해 시의 정책 방향과 주요 요구사항이 지구계획에 최대한 반영될 수 있도록 적극 대응할 방침이다.

또 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 민원과 시민 불편 사항도 사전에 점검해 시민들이 체감할 수 있는 정책이 적기에 추진될 수 있도록 관련 부서와 협업을 강화한다는 계획이다.

신동화 시장은 “구리토평2 공공주택지구는 구리시의 미래 성장과 자족도시 기반을 마련할 핵심 사업”이라며 “관계 기관과 긴밀히 협력해 시의 요구사항이 지구계획에 충실히 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.