벨링엄은 6호 골로 득점왕 경쟁 '참전'…케인은 무득점

'헤이! 주드!'



60년 만의 월드컵 우승을 꿈꾸는 잉글랜드가 주드 벨링엄의 멀티 골을 앞세워 역대 첫 4강 진출에 도전한 노르웨이를 꺾고 준결승에 합류했다.

골세리머니를 펼치는 벨링엄. 로이터연합뉴스

잉글랜드는 12일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 가든스의 마이애미 스타디움에서 열린 노르웨이와 2026 북중미 월드컵 8강에서 120분 연장 혈투 끝에 2-1로 승리했다.



이날 승리로 잉글랜드는 2018년 러시아 대회 이후 8년 만에 준결승에 진출, 1966년 대회 이후 60년 만의 역대 두 번째 우승 도전을 이어갔다.



잉글랜드는 아르헨티나-스위스 8강전 승자와 결승 진출을 다툰다.



반면 이번 대회를 통해 역대 처음 8강에 오른 노르웨이는 잉글랜드의 벽을 넘지 못했고, 골잡이 엘링 홀란은 득점 사냥에 실패하며 이번 대회 통산 7골로 득점왕 경쟁을 멈추고 말았다.



잉글랜드는 '선수비 후역습' 전술로 뒷문을 단단히 잠근 노르웨이를 상대로 전반 29분에야 페널티아크 오른쪽 부근에서 해리 케인의 프리킥으로 첫 번째 슈팅을 시도할 만큼 기회 창출에 어려움을 겪었다,



역습에 집중한 노르웨이 역시 전반 35분 엘링 홀란의 헤더 시도로 첫 슈팅을 기록했다.



잉글랜드의 일방적인 공격과 노르웨이의 방어로 다소 지루하게 이어가던 경기는 전반 36분 노르웨이의 기습적인 득점 성공으로 '영의 균형'이 깨졌다.



하프라인 부근에서 케인의 볼을 빼앗은 노르웨이는 페널티지역 왼쪽으로 파고든 안드레아스 셸데루프가 페널티지역 왼쪽에서 벼락같은 왼발 슈팅으로 잉글랜드의 골 그물을 흔들면서 선제 득점에 성공했다.



노르웨이는 이날 첫 번째 슈팅을 득점으로 만드는 '원샷 원킬'을 선보였다.

케인(9번)과 득점을 기뻐하는 벨링엄. 로이터연합뉴스

하지만 잉글랜드 역시 쉽게 무너지지 않았다.



전반 추가시간 2분 왼쪽 측면으로 파고든 앤서니 고든의 크로스를 페널티아크 부근에서 받은 벨링엄이 노르웨이 수비수 3명 사이를 뚫고 골 지역 왼쪽으로 파고든 뒤 정교한 왼발 슈팅으로 동점 골을 뽑아냈다.



벨링엄은 이날 자신의 첫 번째 슈팅을 득점으로 만들면서 이번 대회 5호 골을 작성했다.



잉글랜드는 후반 추가시간 막판 케인이 골 지역 오른쪽에서 골키퍼 키를 넘기는 기막힌 로빙 슈팅으로 노르웨이 골 그물을 다시 흔들었지만, 부심의 오프사이드 깃발이 오르면서 골 취소의 아쉬움을 맛봤다.



전반을 1-1로 마친 노르웨이는 후반 10분 오른쪽 코너킥 상황에서 토르뵈른 라사케르 헤겜이 문전에서 왼발 슈팅으로 잉글랜드의 골 그물을 흔들면서 승기를 잡는 듯했다.



하지만 비디오판독(VAR) 심판과 교신한 뒤 온 필드 리뷰에 나선 주심은 코너킥 직전 홀란이 엘리엇 엔더슨을 밀어 넘어뜨린 것을 발견하며 골 취소를 선언했다.



공세를 이어간 노르웨이는 후반 31분 왼쪽 코너킥 직후 문전 혼전 상황에서 다비트 묄레르 볼페의 헤더가 크로스바를 때리고 나오며 결정적인 득점 기회를 날렸다.



전후반 90분 동안 한 골씩 나눠 가진 잉글랜드와 노르웨이는 결국 연장 승부로 돌입했다.



피를 말리는 연장전에서 마침내 잉글랜드의 결정력이 빛났고, 주인공은 벨링엄이었다.

벨링엄(흰색 유니폼)과 대화를 나누는 홀란(왼쪽). AFP연합뉴스

잉글랜드는 연장 전반 3분 페널티아크 정면 부근에서 모건 로저스의 기습적인 중거리 슈팅이 노르웨이 골키퍼 외르얀 닐란의 선방에 막혀 골 지역으로 흘러나오자 벨링엄이 재빨리 쇄도하며 오른발로 득점에 성공했다.



멀티 골을 작렬한 벨링엄은 대회 6호 골을 뽑아내며 케인과 함께 득점 공동 3위로 올라섰고, 벨링엄의 추가 골은 이날 경기의 결승 골이 됐다.



잉글랜드는 연장 전반 9분 제드 스펜서가 골 지역 왼쪽을 돌파하면서 수비수에 걸려 넘어지면서 페널티킥 판정을 받았지만, VAR 결과 반칙이 아닌 것으로 판정이 뒤집혀 추가 골 기회를 날렸다.



노르웨이는 연장 후반 시작과 함께 지친 홀란을 빼고 예르겐 스트란 라르센을 투입하며 반전을 노렸지만 끝내 동점 골 사냥에 실패하며 역대 첫 4강 진출의 꿈을 접어야 했다.

<연합>