2025년 종부세 3분의1은 강남 3구에서 냈다…반도체 도시 용인·청주 등 순위권

지난해 전국 주택분 종합부동산세의 3분의 1을 서울 강남 3구에 주소지를 둔 납세자가 낸 것으로 파악됐다. 강남 3구의 종부세 비중은 점차 확대되며 5년만에 가장 컸다. 반도체 산업이 발달한 경기 용인과 충북 청주 등도 상위 도시에 이름을 올렸다.

12일 국세청 국세통계포털 시군구별 종합부동산세 결정세액 현황에 따르면 지난해 전국 주택분 종부세 결정세액은 1조3089억원으로 집계됐다. 이 중 서울 강남구·서초구·송파구에서 낸 주택분 종부세는 4300억원으로 전국의 32.9%를 차지했다.

서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지의 모습. 뉴스1

강남3구 비중은 2020년 39.5%에서 2021년 27.8%, 2022년 25.6%로 낮아졌다. 그러다 2023년 27.6%, 2024년 29.2%, 지난해 32.9%로 3년 연속 확대됐다. 2020년 이후 5년 만에 다시 30%대에 진입한 것이다. 이는 집값이 상승했거나, 강남 3구에 실거주하는 이들이 늘어난 영향으로 풀이된다.

종부세는 인별 과세로, 납세자의 주소지를 기준으로 납부한다. 강남 3구 주택분 종부세는 2024년 3181억원에서 지난해 4300억원으로 35.2% 늘었다. 같은 기간 전국 주택분 종부세 증가율(20.4%)을 크게 웃돈다. 서울 전체 주택분 종부세는 5698억원에서 7411억원으로 30.1% 늘었다.

서울을 기준으로 자치구별로 보면 지난해 강남구가 2336억원으로 가장 많았다. 이어 서초구 1429억원, 용산구 750억원, 송파구 534억원 순이었다.

성동구의 증가세도 두드러졌다. 성동구의 지난해 주택분 종부세는 264억원으로 전년(187억원)보다 40.9% 늘었다. 이에 따라 성동구는 여의도가 있는 영등포구(244억원)를 제치고 서울 자치구 중 6위에 올랐다. 2024년에는 영등포구(208억원)가 6위, 성동구(187억원)가 서울 자치구 중 7위였다. 강동구도 지난해 주택분 종부세가 168억원으로 전년(74억원)보다 126.3% 급증했다. 서울 자치구 가운데 증가율이 가장 높았다.

서울 자치구 중 주택분 종부세가 전년보다 감소한 곳은 강서구와 중구였다.

지난해 전국적으로는 주택분 종부세액이 서울 강남·서초·용산·송파구에 이어 경기 성남(420억원), 용인(391억원)이 뒤를 이었다. 이어 서울 중구·성동·영등포구, 충북 청주(243억원)가 이름을 올렸다. 반도체 대기업이 밀집한 지역 주민이 서울 등지의 초고가 주택을 매입했거나 주택을 추가 매입했을 가능성 등이 제기된다.