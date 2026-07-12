'임하룡쇼' 방은희 "母 돌아가신 지 이틀 만에 발견…유품 정리 못하겠더라"

방은희(유튜브 영상 갈무리)

배우 방은희가 어머니를 갑작스럽게 떠나보낸 후 특수 청소 업체를 찾았다고 전했다.

지난 10일 유튜브 채널 '임하룡쇼'에는 장용과 방은희가 출연한 '연기만 레전드인 줄 알았는데 예능감도 레전드?!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

해당 영상에서 방은희는 장용과 함께 출연 중인 연극 '다정한 배웅'에 대해 소개하며 "(장용이) 되게 멋진 역할을 하신다, 특수 청소 업체 직원으로 계시면서 돌아가신 분들 유품 정리하는 역을 맡았고, 저는 그 부인이자 귀신으로 나온다"고 말했다.

이어 방은희는 "사실 저희 엄마가 정말 말도 안 되게 급작스럽게 돌아가셨다"라며 "제가 상황이 안 좋아서 일 년간 안 만났고, 당시 엄마가 내 안 좋은 모습을 보면 눈빛으로 아니까 '엄마 곧 만나' 이러면서 1년을 못 봤는데 그사이에 돌아가셨다"고 털어놨다.

이어 "그것도 돌아가신 지 이틀 만에 발견이 됐다, 그래서 그 유품을 제가 그 정리를 못 하겠더라"며 "특수업체에 연락해서 부탁을 드린 적이 있었다, 그래서 그런 직업이 있는 걸 경험해 봤고 정말 종사하시는 분들 애쓰시고 존경한다"고 전했다.

<뉴스1>