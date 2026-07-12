케인과 홀란의 맞대결로 관심을 모은 ‘축구 종가’와 ‘바이킹 전사’들의 8강 맞대결, 주인공은 ‘헤이! 주드!’ 벨링엄이었다 [월드컵]

‘헤이! 주드!’

해리 케인(바이에른 뮌헨)과 엘링 홀란(맨체스터 시티)의 맞대결로 관심을 모았던 잉글랜드와 노르웨이의 8강전의 주인공은 세계 최고의 공격형 미드필더 중 하나로 꼽히는 주드 벨링엄(레알 마드리드)이었다. 1966 잉글랜드 월드컵 이후 60년 만의 우승 탈환을 노리는 ‘축구 종가’ 잉글랜드가 벨리엄의 멀티 골을 앞세워 역대 첫 4강 진출에 도전한 ‘바이킹’ 노르웨이를 침몰시켰다.

주드 벨링엄. AP연합뉴스

잉글랜드는 12일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 가든스의 마이애미 스타디움에서 열린 노르웨이와의 2026 북중미 월드컵 8강에서 120분 연장 혈투 끝에 2-1로승리했다. 이날 승리로 잉글랜드는 2018 러시아 이후 8년 만에 준결승에 진출하며 1966년 대회 이후 60년 만의 역대 두 번째 우승 도전을 이어갔다. 반면 1998 프랑스 이후 28년 만에 월드컵 본선 무대에 올라 처음으로 8강 무대까지 오른 노르웨이의 도전은 8강에서 멈춰섰다. 동시에 노르웨이의 8강을 이끌어온 골잡이 홀란은 득점포를 터뜨리는 데 실패하며 생애 첫 월드컵을 7골로 마무리하게 됐다.

잉글랜드는 ‘선수비 후역습’ 전술로 뒷문을 단단히 잠근 노르웨이를 상대로 전반 29분에야 페널티 아크 오른쪽 부근에서 해리 케인의 프리킥으로 첫 번째 슈팅을 시도할 만큼 기회 창출에 어려움을 겪었다. 역습에 집중한 노르웨이 역시 전반 35분 엘링 홀란의 헤더 시도로 첫 슈팅을 기록했다.

해리 케인. AP연합뉴스

잉글랜드의 일방적인 공격과 노르웨이의 방어로 다소 지루하게 이어가던 경기는 전반 36분 노르웨이의 기습적인 득점 성공으로 0의 균형이 깨졌다. 하프라인 부근에서 케인의 볼을 빼앗은 노르웨이는 페널티지역 왼쪽으로 파고든 안드레아스 셸데루프가 페널티지역 왼쪽에서 벼락같은 왼발 슈팅으로 잉글랜드의 골그물을 흔들면서 선제 득점에 성공했다. 노르웨이는 이날 첫 번째 유효 슈팅을 득점으로 만드는 ‘원샷 원킬’ 극강의 효율 축구를 선보였다.

사진=로이터연합뉴스

하지만 잉글랜드 역시 쉽게 무너지지 않았다. 전반 추가시간 2분 왼쪽 측면으로 파고든 앤서니 고든의 크로스를 페널티아크 부근에서 받은 벨링엄이 노르웨이 수비수 3명 사이를 뚫고 골 지역 왼쪽으로 파고든 뒤 정교한 왼발 슈팅으로 동점 골을 뽑아냈다. 벨링엄의 이날 첫 슈팅이 바로 골로 연결됐다. 벨링엄의 이번 월드컵 5번째 골이었다.

잉글랜드는 전반 추가시간 막판 케인이 골 지역 오른쪽에서 골키퍼 키를 넘기는기막힌 로빙 슈팅으로 노르웨이 골 그물을 다시 흔들었지만, 부심의 오프사이드 깃발이 오르면서 골 취소의 아쉬움을 맛봤다.

엘링 홀란. 로이터연합뉴스

전반을 1-1로 마친 노르웨이는 후반 10분 오른쪽 코너킥 상황에서 토르뵈른 라사케르 헤겜이 문전에서 왼발 슈팅으로 잉글랜드의 골 그물을 흔들면서 승기를 잡는듯했다. 하지만 비디오판독(VAR) 심판과 교신한 뒤 온 필드 리뷰에 나선 주심은 코너킥 직전 홀란이 엘리엇 엔더슨을 밀어 넘어뜨린 것을 발견하며 골 취소를 선언했다.

공세를 이어간 노르웨이는 후반 31분 왼쪽 코너킥 직후 문전 혼전 상황에서 다비트 묄레르 볼페의 헤더가 크로스바를 때리고 나오며 결정적인 득점 기회를 날렸다.

주드 벨링엄. AFP연합뉴스

주드 벨링엄. 신화연합뉴스

전후반 90분 동안 한 골씩 나눠 가진 잉글랜드와 노르웨이는 결국 연장 승부로 돌입했다. 피를 말리는 연장전에서 마침내 잉글랜드의 결정력이 빛났고, 주인공은 벨링엄이었다. 잉글랜드는 연장 전반 3분 페널티아크 정면 부근에서 모건 로저스의 기습적인 중거리 슈팅이 노르웨이 골키퍼 외르얀 닐란의 선방에 막혀 골 지역으로 흘러나오자 벨링엄이 재빨리 쇄도하며 오른발로 득점에 성공했다. 멀티 골을 작렬한 벨링엄은 대회 6호 골을 뽑아내며 케인과 함께 득점 공동 3위로 올라섰고, 벨링엄의 추가 골은 이날 경기의 결승 골이 됐다.

잉글랜드는 연장 전반 9분 제드 스펜서가 골 지역 왼쪽을 돌파하면서 수비수에 걸려 넘어지면서 페널티킥 판정을 받았지만, VAR 결과 반칙이 아닌 것으로 판정이 뒤집혀 추가 골 기회를 날렸다.

사진=AP연합뉴스

노르웨이는 연장 후반 시작과 함께 지친 홀란을 빼고 예르겐 스트란 라르센을 투입하며 반전을 노렸지만 끝내 동점 골 사냥에 실패하며 역대 첫 4강 진출의 꿈을 접어야 했다.