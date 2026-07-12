폭염중대경보 첫 발령…야외활동 중단하고 충분한 휴식 취해야

건강한 사람도 온열질환 위험…의심증상 나타나면 즉시 119 신고

고온다습 환경에 수인성 감염병 위험성↑…"음식 충분히 익혀야"

경북 경산시와 포항시에 12일 오전 10시를 기해 처음으로 '폭염중대경보'가 발령되면서 건강관리에 각별한 주의가 요구된다.



폭염중대경보는 일 최고 체감온도가 35도 이상인 상황이 이틀 이상 이어진 지역에서 일 최고 체감온도가 38도 이상이거나 일 최고기온이 39도 이상인 상태가 하루 이상 지속될 것으로 예상될 때 발령된다.

대구에 폭염 경보가 발효된 11일 대구 중구 공평네거리에서 시민들이 지열로 인한 아지랑이가 피어오르는 도로 위를 지나가고 있다. 연합뉴스

폭염중대경보는 기존 폭염경보만으로는 경각심을 충분히 전달하기 어려운 '극한더위'를 알리기 위해 지난달 1일부터 운영됐으며, 이번이 첫 발령이다.



기상청은 중대경보가 발령되면 '중단(Stop)·이동(Move)·확인(Check)' 행동수칙을 즉시 실천해야 한다고 당부했다.



야외활동은 최대한 중단하고 무더위쉼터나 그늘, 냉방시설이 있는 곳으로 이동해 충분한 수분을 섭취하며 휴식을 취해야 한다.



이동할 때는 모자나 양산을 쓰고 그늘 길을 이용하는 것이 좋다. 가족과 이웃, 특히 혼자 사는 어르신 등 취약계층의 안전을 함께 확인하고, 어지러움이나 두통 등 온열질환 의심 증상이 나타나면 즉시 119에 신고한 뒤 시원한 곳으로 이동해야 한다.



폭염중대경보 수준의 극심한 더위에서는 건강한 사람도 온열질환이 발생할 가능성이 매우 높다.



특히 장마 이후 습도가 높은 상태에서 폭염이 이어지면 체감온도가 크게 올라 위험이 더욱 커질 수 있다.



온열질환은 열사병과 열탈진 등이 대표적이며 두통과 어지러움, 근육경련, 의식 저하 등의 증상이 나타날 수 있다.



노인과 심뇌혈관질환·당뇨병·신장질환 등 만성질환자, 농업인과 야외노동자는 온열질환에 걸리지 않도록 각별한 주의가 필요하다.



수인성·식품매개감염병 발생 위험도 커지고 있다.



여름철 고온다습한 환경에서는 살모넬라균과 캄필로박터균, 장출혈성 대장균 등에 의한 감염이 증가할 수 있는 만큼 음식은 충분히 익혀 먹고, 조리 전후 손 씻기와 식재료 교차오염 방지 등 개인위생 수칙을 철저히 지켜야 한다.



특히 공동생활시설 등에서는 감염병 예방과 위생관리에 더욱 주의해야 한다.



기온과 습도가 높으면 탄저병과 역병 등 곰팡이성 병해의 활동이 활발해지며 벼멸구와 총채벌레, 진딧물, 응애, 나방류 등 '고온성 해충'의 세대수가 늘고 밀도가 높아진다.



농작물에 피해를 일으킬 수 있으니 농작물을 자주 살피고 적기에 방제해야 한다.



고온 스트레스가 이어질 경우 닭과 돼지 등 가축의 폐사 우려가 커지는 만큼 축사 환기와 냉방, 충분한 급수 등 사양 관리에 각별한 주의가 필요하다.

<연합>