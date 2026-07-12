[속보] 안철수 “한동훈, 우리 당에 얼씬도 말라”…복당 단호히 거부

국민의힘 안철수 의원은 12일 최근 법정 증언을 둘러싸고 공방을 이어가고 있는 무소속 한동훈 의원을 향해 “이제 우리 당에는 얼씬도 하지 말기 바란다”며 복당을 단호히 반대한다는 입장을 밝혔다.
안 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “계엄을 막은 것은 결코 한 의원 혼자가 아닌데, 왜 그날의 역사가 오직 한동훈 한 사람의 영웅 서사가 되어야 하느냐”고 반문하며 이같이 말했다.
앞서 안 의원은 지난 8일 추경호 대구시장(계엄 당시 국민의힘 원내대표)의 비상계엄 해제 표결 방해 혐의 재판에 증인으로 출석해 “국민의힘 의원들에게 국회가 아닌 당사로 모이라고 처음 공지한 인물이 한동훈 당시 당 대표로 안다”고 증언했다. 이에 한 의원은 “거짓 선동”이라며 강력히 반발한 바 있다.
안 의원은 한 의원 및 친한계 의원들을 향해 “법정에서 사실을 증언한 자당 중진 의원을 공격하고 조롱하고 매도했다”며 “당내 동료를 적으로 규정하고 여론전에 몰두하는 것은 개인에 대한 명예훼손이자 명백한 해당 행위”라고 강하게 비판했다.
이어 안 의원은 “한 의원이 당 밖에 있는데도 이 정도인데, 복당하게 되면 당 전체는 계파 갈등과 소모적 내전에 빠질 것”이라며 “총선 승리는 엄두도 못 내는 파국의 상황으로 치달을 것”이라고 강조했다.
또한 안 의원은 당 윤리위에서 심사 중인 친한계 의원들의 징계안과 관련해 “우리 당 후보가 있는 상태에서 우리 당 의원이 무소속 후보를 지원한 문제에 대해서는 어느 정도 정리가 필요하다”고 덧붙였다.