세광고, 청룡기 고교야구 첫 우승…전국대회 44년 만에 제패

청주 세광고가 81회 청룡기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전에서 처음으로 우승 축배를 들었다.



세광고는 12일 서울 목동구장에서 벌어진 결승에서 경북고를 6-2로 따돌리고 정상에 올랐다.

1회 세광고 서정휘의 좌전 적시타 선취점 장면. 대한야구소프트볼협회 동영상 홈페이지 캡처

세광고가 전국 대회에서 우승한 것은 '송골매' 송진우(전 한화 이글스)를 앞세워 1982년 황금사자기 대회를 제패한 이래 역대 두 번째이자 44년 만이다.



이 대회를 8번 석권해 경남고(9회)에 이어 최다 우승 횟수 2위를 달리는 경북고는 세광고 마운드에 막혀 준우승에 머물렀다.



세광고는 1회 서정휘의 좌전 적시타로 선취점을 낸 뒤 2회 볼넷 3개로 엮은 1사 만루에서 황동민의 희생플라이, 김우진의 2타점 우전 적시타를 묶어 3점을 보탰다.



0-4로 끌려가던 경북고는 5회 조채완의 좌중간 2루타, 최우준의 좌전 안타로 2점을 만회했다.



그러나 이어진 찬스에서 3루수 병살타가 나와 맥이 끊겼다.



세광고는 9회초 1사 2루에서 이상준의 중전 안타와 대타 황재윤의 우전 안타로 2점을 뽑아 쐐기를 박았다.



5회 구원 등판해 천금 같은 병살타를 유도한 세광고 박상민은 4⅔이닝 동안 안타 3개만 허용하고 무실점으로 역투해 우승을 결정짓는 승리 투수가 됐다.



최우수선수상은 세광고 2루수 서정휘에게 돌아갔다.



서정휘는 이번 대회에서 타율 0.529, 7타점, 5도루라는 매서운 타격감과 빠른 발을 자랑했으며 안정적인 수비 능력도 겸비해 최고의 활약을 펼쳤다.



마산 용마고 유격수 노민혁은 타격상(타율 0.643·14타수 9안타), 타점상(15개), 도루상(8개), 홈런상(2개), 최다 득점상(12개) 5개 부문 상을 휩쓸었다.

<연합>