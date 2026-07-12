‘극한 더위’ 시작됐다… 경산·포항, 사상 첫 ‘폭염중대경보’ 발령

전국 첫 최상위 단계 경보… 낮 최고기온 39도 육박에 “야외활동 즉각 중단해야”

경북 경산시와 포항시에 사상 처음으로 ‘폭염중대경보’가 발령됐다. 기상청은 12일 오전 10시를 기해 해당 지역에 최상위 폭염 특보인 폭염중대경보를 발령한다고 밝혔다.

12일 오전 경북 포항시에 폭염중대경보가 발령된 가운데, 남구청이 살수차를 투입해 도심 열기를 식히고 있다. 뉴스1

폭염중대경보는 일 최고 체감온도가 35도 이상인 상황이 이틀 이상 이어진 지역에서, 일 최고 체감온도가 38도 이상 또는 일 최고기온이 39도 이상인 상황이 하루 이상 이어질 것으로 예상될 때 내려진다. 이는 폭염경보만으로는 경각심을 주기에 부족한 ‘극한 더위’를 경고하기 위해 올해 도입된 최상위 단계 특보다.

최근 ‘대프리카(대구+아프리카)’라는 말이 무색하게, 폭염 위험은 대구를 넘어 경북 내륙과 동해안 전역으로 확산하는 추세다. 12일 경산 하양읍과 포항 기계면 등은 낮 최고기온이 39도에 육박할 것으로 전망된다. 전문가들은 북태평양고기압과 티베트고기압이 한반도를 덮은 ‘열돔 현상’에, 경북 남부지역의 ‘푄 현상’이 더해져 기온이 치솟고 있다고 분석했다.

폭염 경보가 발효된 11일 대구 도심 도로 위로 지열에 의한 아지랑이가 피어오르고 있다. 연합뉴스

질병관리청 분석 결과, 중대폭염경보 발령 기준을 충족하는 더위에서는 사망 상대위험이 평소의 1.16배에 달하는 것으로 나타났다. 기상청은 “중대경보 발령 시 건강한 사람도 온열질환 위험이 매우 높다”며 “즉시 야외활동을 멈추고 무더위 쉼터나 그늘로 이동해 충분한 수분을 섭취해야 한다”고 강조했다. 또한, 혼자 사는 어르신 등 주변 취약계층의 안부를 확인할 것을 당부했다.