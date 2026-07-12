정석원, 딸 하임이 포즈에 “데뷔했네”

가수 백지영과 배우 정석원 부부가 베트남 여행 중 딸 하임이와 특별한 가족사진을 남기며 흐뭇한 시간을 보냈다. 특히 자연스럽게 포즈를 소화하는 하임이의 모습에 부모는 연신 감탄을 쏟아냈다.

가수 백지영과 배우 정석원 부부가 베트남 여행 중 딸 하임이와 특별한 가족사진을 남기며 흐뭇한 시간을 보냈다. 특히 자연스럽게 포즈를 소화하는 하임이의 모습에 부모는 연신 감탄을 쏟아냈다. 백지영

11일 백지영의 유튜브 채널에는 ‘백지영 정석원 기럭지 물려받아 베트남에서 모델로 데뷔하는 백지영 딸’이라는 제목의 영상을 통해 베트남 여행기를 담았다. 영상에는 가족이 현지 전통의상인 아오자이를 입고 기념 촬영을 진행하는 모습이 담겼다.

촬영에 앞서 세 사람은 메이크업을 받으며 변신에 나섰다. 평소 화장에 관심이 많았던 하임이는 쌍꺼풀 테이프를 붙이고 메이크업을 받으며 한층 달라진 모습을 완성했다. 제작진이 “별 다섯 개 중에 몇개냐”고 묻자 그는 “다섯 개다”고 답하며 만족스러움을 드러냈다.

정석원 역시 딸이 평소에도 꾸미는 것을 좋아한다고 전하며, 친구들이 집에 놀러 오면 함께 메이크업을 하며 시간을 보내곤 한다고 설명했다.

이후 가족은 아오자이를 갖춰 입고 본격적인 사진 촬영에 나섰다. 하임이의 단독 촬영에서는 하임이가 카메라 앞에서 다양한 표정과 포즈를 자연스럽게 선보이는 모습이 시선을 모았다.

딸의 모습을 지켜보던 부부는 하임에게 다양한 포즈를 권유하며 흐뭇해하는 모습을 보였다. 사진을 확인하는 하임의 모습에 정석원은 “자기가 무슨 뭐 되는 거 같이 모니터를 확인한다”며 “데뷔했네”라고 유쾌하게 말했다.

제작진은 백지영에게 훗날 하임이가 모델 활동을 하고 싶다고 하면 어떻게 하겠느냐고 질문했다. 이에 백지영은 “뭐 한다 그러면 시킨다”고 답하며 딸의 선택을 존중하겠다는 뜻을 밝혔다.