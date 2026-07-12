이란 “호르무즈 재봉쇄”…美, 세 번째 ‘맞불 공습’

호르무즈해협이 또다시 봉쇄됐다. 이란이 ‘불법 통항’을 이유로 상선을 공격한 뒤 해협 전면 봉쇄를 선언했다. 이에 미국이 이란 군사시설을 타격하고, 이란이 다시 미군 시설에 보복 공격을 가하며 주말 내내 무력 충돌이 이어졌다. 양국 간 무력 충돌은 지난달 종전 양해각서(MOU) 서명 이후 벌써 세 번째다.



이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 12일(현지시간) 성명을 내고 “이란의 경고에도 승인되지 않은 항로로 통항을 시도한 선박이 있어 경고사격을 했다”며 “호르무즈해협을 추후 공지 때까지, 그리고 역내 미국의 개입이 종료될 때까지 전면 봉쇄한다”고 밝혔다.

이란이 ‘불법 통항’을 이유로 상선을 공격한 뒤 해협 전면 봉쇄를 선언했다. 로이터연합뉴스

앞서 영국해사무역기구(UKMTO) 등에 따르면 오만 인근 해역에서 운항 중이던 키프로스 국적 컨테이너선이 공격을 받아 화재가 발생했으며, 선원 1명이 실종됐다.



이는 미군의 이란 공습으로 이어졌다. 미 중부사령부는 이후 전투기와 드론, 정밀유도무기 등을 동원해 이란의 미사일·드론 기지, 해군 관련 시설, 탄약 저장고, 통신망, 해안 감시시설 등 군사 목표물 약 140곳을 타격했다고 밝혔다.



이란도 맞대응에 나섰다. 이란 국영방송에 따르면 이란군은 IRGC와 함께 요르단, 쿠웨이트, 바레인 내 미군 시설을 공습했다. 이들은 MQ-9 드론 격납고를 파괴하고 방공 포대, 공군 지휘통제실, 미군 레이더 시설 등을 겨냥했다고 주장했다.