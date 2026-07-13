[이코노 브리핑] 양종희 KB금융회장 “머니무브는 기회” 외

양종희 KB금융회장 “머니무브는 기회”

KB금융그룹은 지난 10∼11일 경남 사천 KB 인재니움 연수원에서 ‘2026년 하반기 그룹 경영진 워크숍’을 했다고 12일 밝혔다. 경영진 270여명이 참석한 워크숍에서는 2027∼2029년을 목표로 수립 중인 그룹 중장기 경영전략 방향을 중심으로 논의했다. 양종희(사진) KB금융 회장은 특강을 통해 “(최근) 머니무브는 위기가 아니라 자산관리(WM)와 자산운용의 경쟁력을 높일 기회가 될 것”이라고 밝혔다.

OK금융그룹, 예별손보 새 주인 낙점

MG손해보험의 가교보험사인 예별손해보험의 새 주인으로 OK금융그룹이 낙점됐다. 12일 예금보험공사에 따르면 예별손보 공개매각 우선협상대상자로 오케이넥스트 주식회사(OK금융그룹)가 선정됐다. 예보는 우선협상대상자에 배타적 협상 기간을 부여하고 매각 협상 및 주식매매계약서 체결 등 후속 절차를 진행할 계획이다. 협상이 원활히 진행되면 3분기 중 주식매매계약을 체결하고, 연내 매각이 마무리될 것으로 보인다.

우리銀, 강북서와 금융사기 예방 협약

우리은행은 지난 10일 서울 강북경찰서와 고객 보이스피싱 등 전기통신금융사기 피해 예방을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 12일 밝혔다. 협약을 통해 양 기관은 최신 금융사기 수법과 피해 사례를 공유하고 공동 예방 활동 및 맞춤형 교육 프로그램 운영 등에 협력할 방침이다.