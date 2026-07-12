메뉴보기메뉴 보기 검색

체감온도 38도면 사망위험 19%↑…첫 ‘폭염중대경보’ 발령에 비상

입력 :
폰트 크게 폰트 작게
김수진 기자 sjkim@segye.com
구글 네이버 유튜브
경북 경산·포항 전국 최고 더위 기록…질병청 “노약자 야외활동 즉각 중단해야”

전국적으로 가마솥더위가 기승을 부리는 가운데, 12일 경북 경산과 포항에 올해 첫 ‘폭염중대경보’가 발령됐다. 기상청은 해당 지역의 일 최고 체감온도가 38도를 웃도는 극한 더위가 이어질 것으로 예상됨에 따라 시민들의 각별한 주의를 당부했다.

 

질병관리청에 따르면, 폭염중대경보 수준인 체감온도 38도에 도달할 경우 65세 이상 고령층의 전체 사망위험은 19%, 심혈관질환 사망위험은 14%까지 급증하는 것으로 나타났다. 65세 미만 연령층에서도 사망위험이 최대 7%까지 증가해 전 연령대에 걸친 건강 관리가 요구된다.

폭염 경보가 발효된 11일 대구 도심에서 시민들이 지열로 인한 아지랑이가 피어오르는 도로 위를 지나가고 있다. 연합뉴스
폭염 경보가 발효된 11일 대구 도심에서 시민들이 지열로 인한 아지랑이가 피어오르는 도로 위를 지나가고 있다. 연합뉴스

 

폭염은 열사병과 열탈진 등 온열질환뿐만 아니라 심뇌혈관질환 등 기존 기저질환을 악화시키는 주요 원인이다. 실제 ‘온열질환 응급실 감시체계’에 따르면 10일 기준 누적 온열질환자는 535명에 달하며, 벌써 2명의 추정 사망자가 발생했다.

 

질병청은 폭염중대경보 발령 지역에서는 논·밭 작업, 건설 현장 등 야외활동을 즉시 중단하고 무더운 시간대에는 외부 출입을 자제할 것을 강력히 권고했다. 또한 시원한 장소에서 충분한 수분을 섭취하고 취약계층인 어르신이나 임신부, 장애인 등의 안부를 수시로 확인하는 등 공동체 차원의 대응이 필요하다고 강조했다.

 

한편 이번 극한 더위는 경산의 분지 지형과 포항의 푄 현상, 그리고 한반도 상공을 덮친 티베트·북태평양 고기압의 영향이 복합적으로 작용하며 경북 남동부 지역에 집중되고 있다.

김수진 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기