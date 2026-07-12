미군 “이란, 호르무즈 통제권 행사하고 있지 않아”… 항행 자유 보장 대비도

미군이 12일(현지시간) 호르무즈해협에서 이란이 통제권을 행사하고 있지 않다는 입장을 밝혔다.

미 중부사령부는 이날 엑스(X)를 통해 “호르무즈해협은 이 국제수로를 합법적으로 통과하려는 모든 선박에 열려 있다”고 밝혔다. 중부사령부는 민간 선박 통항이 자유롭게 이뤄지도록 대비하고 있다는 입장이다.

미군이 12일(현지시간) 호르무즈해협에서 이란이 통제권을 행사하고 있지 않다는 입장을 밝혔다. 로이터연합뉴스

앞서 이란 이슬람혁명수비대는 이날 성명을 통해 호르무즈해협을 다시 전면 봉쇄한다고 선언했다. 이에 대해 중부사령부는 “미군은 이란의 공격, 괴롭힘, 위협, 자의적 선언에도 불구하고 항행의 자유가 보장될 수 있도록 배치돼 있고 대비하고 있다”고 설명했다. 이란이 민간 선박을 공격할 경우 미군이 대응에 나설 것이라는 입장을 강조한 것이다. 이란은 이날 해협을 지나는 상선을 공격한 뒤 성명을 발표했고, 중부사령부는 이란 남부 주요 군사시설들에 공습을 재개했다.

이란 정부가 호르무즈해협 통항을 관리한다며 최근 출범시킨 페르시아만해협청(PGSA)은 미 중부사령부 발표에 반박하는 성명을 내며 이란 호르무즈해협의 통제권을 행사하고 있다고 주장했다. PGSA는 “최근 미군 병력의 불법적인 이동으로 인해 호르무즈해협 통항이 현재 불가능하다”고 했다. 또 “상황이 안정되고 평온해지는 대로 모든 신청 건을 검토해 일정에 따라 필요한 허가를 발급할 예정”이라고 덧붙였다.