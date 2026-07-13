최다니엘 "장도연에 설렜다…편하다는 느낌 들어"

배우 최다니엘이 장도연을 향한 호감을 표현했다.

12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에는 최다니엘이 스페셜 MC로 출연했다.

최다니엘. SBS '미운 우리 새끼' 캡처

최다니엘은 '구기동 프렌즈'에 출연한 이유가 장도연 때문이냐고 질문에 "도연이 때문에 결심한 게 크다"고 밝혔다.

그는 "되게 재미있을 것 같았다"라면서 "예전에 도연이와 세찬이가 하던 개그 프로그램을 좋아했다. 다시보기까지 결제해서 전부 다 볼 정도로 좋아했다. 그때부터 팬심이 강했다"고 했다.

최다니엘은 촬영을 하면서 설렌 적이 있느냐는 질문에 "설렌 적 있다"면서 "같이 밥 먹고 하는데 어떤 모습 때문이 아니라 문득 '되게 편하다' 느낌이 들었다"고 했다.

다만 최다니엘은 "표현하지는 않았다"고 했다. 이어 "표현하고 말고 할 게 없는 느낌이었다"라면서 "'편한 사람이고 좋은 사람이라는 생각이 들었다"고 했다.

이어 최다니엘은 장도연에게 영상편지도 남겼다. 그는 "갑자기 영상편지를 남기게 됐다. 프로그램하면서 친해져서 정말 고맙고 좋았다. 조만간 한 번 회동하자"고 말했다.

<뉴시스>