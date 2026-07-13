중동 긴장 재고조…호르무즈 봉쇄 리스크에 해운·정유업계 '비상'

미국과 이란 간 군사적 긴장이 다시 고조되면서 세계 에너지 공급망의 핵심 통로인 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 커지고 있다.

해협 봉쇄 가능성이 다시 제기되면서 국내 해운·정유업계도 원유 수급과 해상 운송, 유가 변동성 확대 가능성 등을 예의주시하며 대응에 나서는 모습이다.

사진=로이터연합뉴스

13일 업계에 따르면 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 12일(현지시간) "여러 선박이 승인되지 않은 항로로 통항을 시도했다며 별도 통보가 있을 때까지 호르무즈 해협을 봉쇄한다"고 밝혔다.

미국도 호르무즈 해협을 통과하던 상선이 이란의 공격을 받았다며 대이란 공습 재개 방침을 시사했고, 이후 정밀 유도 무기를 이용해 약 140개의 이란 군사 목표물을 공격했다고 발표했다.

호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 물동량의 약 27%가 통과하는 전략적 요충지다.

사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트 등 중동 주요 산유국의 원유와 액화천연가스(LNG)가 이곳을 거쳐 아시아와 유럽으로 운송된다.

국내 해운업계는 선박 안전과 운항 차질 가능성을 예의주시하고 있다. 현재 호르무즈 해협 안쪽에 남아 있는 한국 선박은 2척으로 파악된다.

이 가운데 국내 선사 HMM의 상선 '나무호'는 지난 5월 초 피격을 받아 두바이항으로 예인된 뒤 수리를 마무리하고 이달 중순 출항을 준비하고 있다.

하지만 해협 봉쇄가 현실화할 경우 출항 일정에도 차질이 불가피할 것으로 전망된다.

정유업계도 긴장을 늦추지 못하고 있다.

국내 원유 수입의 대부분이 중동에 집중돼 있는 만큼 호르무즈 해협의 통항이 장기간 차질을 빚을 경우 원유 도입 일정과 조달 비용에 직접적인 영향을 받을 수 있기 때문이다.

특히 중동 사태 이후 선박의 보험료는 기존 선박 가치의 약 0.25% 수준에서 최대 3%까지 치솟은 것으로 알려졌다.

국제 유가도 다시 상승 압력을 받고 있다. 국내 석유제품 가격 산정 기준이 되는 싱가포르 국제 석유제품 가격(MOPS)은 최근 하락세를 멈추고 반등하는 모습이다.

업계에서는 긴장이 장기화할 경우 해상 운임과 보험료, 원유 도입 비용이 동시에 상승하면서 국내 에너지·물류 업계의 부담이 다시 확대될 것으로 보고 있다.

업계 관계자는 "아직 공급 차질이 현실화한 것은 아니지만 미국과 이란의 추가 군사 대응에 따라 상황이 급변할 가능성이 있는 만큼 운항과 수급 상황을 면밀히 예의주시하고 있다"고 말했다.

<뉴시스>