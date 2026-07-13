김주형, PGA 스코틀랜드 오픈 제패…통산 4승·우승 상금 24억원

김주형이 미국프로골프(PGA) 투어와 DP월드투어가 공동 주관하는 제네시스 스코틀랜드 오픈(총상금 900만 달러)에서 오랜만에 정상을 밟았다.

김주형은 13일(한국 시간) 영국 스코틀랜드 노스 베릭의 르네상스 클럽(파70)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 보기 없이 버디 6개를 몰아쳐 6언더파 64타를 쳤다.

나흘 합계 17언더파 263타의 김주형은 15언더파 265타의 2위 이민우(호주)를 2타 차로 제치고 우승했다.

지난 2023년 10월 슈라이너스 칠드런스 오픈에서 우승컵을 들어 올린 뒤 장장 33개월 만에 달성한 PGA 투어 통산 4승으로 김주형은 상금 157만5000달러(약 24억원)를 챙겼다.

김주형은 2022년 PGA 투어에 입회한 다음 같은 해 윈덤 챔피언십을 제패하며 주목받았다.

뒤이어 2022년과 2023년 슈라이너스 칠드런스 오픈에서 2연패를 거둬 3승을 쌓았다.

하지만 이후 오랜 기간 슬럼프에 빠지며 아쉬움을 삼켰다.

지난해에는 26개 대회 중 9차례 컷 탈락을 당했고, 톱10에 단 1번 들 정도로 부진했다.

그런 김주형이 5월 원플라이트 머틀 비치 클래식에서 공동 6위, 6월 미국오픈에서 3위를 거두더니 제네시스 스코틀랜드 오픈에서 꿈에 그리던 4승을 신고했다.

부활의 신호탄을 쏘아 올린 김주형은 오는 17일 개막할 올 시즌 4번째이자 마지막 메이저 대회인 디오픈에서 연속 우승에 도전한다.

김주형은 짙은 안개로 순연된 3라운드 잔여 11개 홀과 4라운드 18개 홀까지 29개 홀을 도는 강행군을 치렀다.

공동 선두를 1타 차로 쫓는 공동 4위로 마지막 날에 나선 그는 1번 홀(파5)에서 첫 버디를 낚으며 자신감을 끌어 올렸다.

뒤이어 4번 홀(파4)과 7번 홀(파5)에서 버디를 추가하며 빠르게 타수를 줄였다.

후반 9개 홀에서도 집중력 있는 플레이가 이어졌다.

김주형은 10번 홀(파4), 12번 홀(파5), 16번 홀(파4)에서 버디 3개를 추가해 2타 차로 리더보드 최상단을 지키고 정상에 올랐다.

통산 2승에 도전했던 교포 이민우는 김주형에게 역전 우승을 허용하고 다음을 기약했다.

김주형과 이민우 다음으로는 나카지마 게이타(일본), 조니 키퍼(미국), 맷 피츠패트릭(잉글랜드), 로버트 매킨타이어(스코틀랜드)가 공동 3위(13언더파 267타) 그룹을 형성했다.

로리 매킬로이(북아일랜드), 마이클 토르비욘슨(미국)은 공동 7위(12언더파 268타)에 이름을 올렸다.

한국 선수 중 김주형과 함께 컷 통과를 이룬 김시우는 11언더파 269타로 빅토르 페레즈(프랑스)와 함께 공동 9위에 올라 올 시즌 9번째 톱10을 달성했다.

<뉴시스>