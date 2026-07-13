실종 해군 병사 시신, 동해상서 발견해 수습…사망원인 조사

軍, 21시간 반 수색 끝에 오늘 5시 58분께 거진 동방 52km 해상서 발견

동해 북방한계선(NLL) 인근 해상에서 실종된 해군 호위함 승조원이 약 21시간 30분간의 수색 끝에 숨진 채 발견됐다.

해군은 13일 언론 공지를 통해 "오늘 오전 5시 58분께 동해 고성군 거진읍 동방 52km 해상에서 어제 동해 경비임무 함정에서 실종된 해군 병사의 시신을 발견해 수습했다"고 밝혔다.

해군은 해경과 합동으로 함정과 항공기 여러 대를 투입해 전날 오전 8시 30분께부터 실종자에 대한 수색을 벌여 왔다.

수색 작전 중이던 고속정이 이날 오전 5시 58분께 실종 병사를 발견했고, 이어 오전 6시 43분께 호위함(FFG)의 고속단정(RIB)을 이용해 시신을 수습했다고 해군은 설명했다.

수습된 시신은 다른 호위함으로 옮겨졌으며 이날 오전 중 해군 동해 기지로 입항할 예정이다.

거진읍 동방 50여㎞ 해상에서 경비 임무 중이던 해군 호위함에 탑승했던 실종 병사(일병)는 전날 오전 8시 시작되는 당직 근무에 나오지 않으면서 실종 사실이 인지됐다.

그는 전날 오전 0∼2시 사이 함 내부 순찰을 맡았던 당직자에 의해 마지막으로 목격된 것으로 전해졌다.

시신 발견 당시 실종 병사는 구명조끼는 착용하지 않은 상태였던 것으로 알려졌다.

사고가 발생한 호위함은 이날 오전 8시 해군 동해 기지로 돌아왔으며, 군은 함내 CC(폐쇄회로)TV 영상 분석 등을 토대로 해당 병사의 행적에 대한 수사를 진행할 방침이다.

해군은 "정확한 사고 경위와 사망 원인에 대해서는 민간경찰과 군 수사기관이 합동으로 조사할 예정"이라고 밝혔다.

<연합>