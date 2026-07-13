검색량 66배·스트리밍 2019% 증가…멈추지 않는 리센느 역주행

‘거제 야호’ 밈을 계기로 역주행 신화를 쓰고 있는 걸그룹 리센느의 인기가 각종 데이터로도 확인됐다.

카카오엔터테인먼트는 13일 멜론의 실시간 소통 서비스 ‘뮤직웨이브(MusicWave)’에서 진행된 리센느 라이브 채팅 이벤트가 최대 동시 접속자 수 기준 역대 걸그룹 1위를 기록했다고 밝혔다.

뮤직웨이브는 이용자들이 아티스트 또는 다양한 주제의 채널에서 실시간으로 음악을 함께 감상하며 채팅을 즐길 수 있는 서비스다. 아티스트는 팬들과 직접 소통하고, 팬들은 실시간 대화와 음악 감상을 동시에 즐길 수 있는 것이 특징이다.

그룹 리센느. 더뮤즈엔터테인먼트

리센느는 지난 8일 오후 6시 30분부터 1시간 동안 라이브 채팅 이벤트를 진행했다. 이 이벤트는 뮤직웨이브 전체 채널 기준으로는 아티스트 중복을 제외했을 때 역대 동시 접속자 수 7위에 올랐다. 이는 걸그룹 가운데서 가장 높은 기록이다.

뮤직웨이브에서 재생된 음악은 멜론 차트 집계에도 반영된다. 이날 이벤트 이후 리센느의 ‘LOVE ATTACK’은 같은 날 오후 10시 멜론 TOP100 정상에 올랐다. 채팅 종료 후에도 멤버들의 시크릿 보이스 메시지가 순차적으로 공개됐고, 9일까지 리센느 뮤직웨이브 채널의 누적 스트리밍은 약 56만건을 기록했다.

역주행 중인 ‘LOVE ATTACK’의 성장세도 수치로 확인됐다. 멜론에 따르면 지난 6월 말 기준 스트리밍 수는 리센느 공식 유튜브 채널 개설 시점과 비교해 최대 2019% 증가했고, 청취자 수는 977% 늘었다.

그룹에 대한 관심도 급증했다. 멜론 내 ‘리센느’ 검색 이용자 수는 이른바 ‘거제 야호’ 신드롬 이후 6550% 증가하며 약 66배 규모로 늘어난 것으로 집계됐다.

리센느는 2024년 8월 발매한 첫 번째 미니앨범 타이틀곡 ‘LOVE ATTACK’으로 약 2년에 걸쳐 두 차례 역주행을 기록한 끝에 멜론 TOP100 1위에 올랐다. 최근에는 역주행 열기에 힘입어 ‘LOVE ATTACK’으로 음악방송 활동도 다시 시작했다.