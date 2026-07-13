애경산업, ‘코스모프로프 라스베이거스 2026’ 참가…글로벌 시장 공략 박차

애경산업은 15일(현지시각)까지 미국 라스베이거스에서 개최되는 ‘코스모프로프 라스베이거스 2026’에 참여한다고 13일 밝혔다.

코스모프로프는 글로벌 뷰티 산업의 트렌드와 혁신을 조망할 수 있는 세계 최대 규모의 기업간거래(B2B) 전문 뷰티 박람회다. 제조사와 브랜드사, 원료사 등 다양한 기업들이 참가해 최신 제품과 기술 등을 선보인다.

사진=애경산업 제공

특히 라스베이거스에서 개최되는 코스모프로프는 이탈리아 볼로냐, 홍콩과 함께 ‘세계 3대 뷰티 산업 박람회’로 꼽히며, 남미 및 북미 시장 공략을 위한 핵심 글로벌 비즈니스 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

애경산업은 앞서 3월 이탈리아에서 열린 코스모프로프 볼로냐에도 참가, 영국 퓨어서울 입점과 아마존 UK 진출로 유럽 시장 진입 기반을 마련했다.

코스모프로프 공식 자료에 따르면 지난해 라스베이거스 행사에는 44개국, 1068개 기업이 참가했으며, 약 2만6000명이 방문했다.

애경산업은 북미 및 남미 지역 유력 유통사 및 리테일 파트너와의 비즈니스 상담을 추진하고자 이번 박람회 참가를 결정했다.

에이지투웨니스(AGE20’S), 루나 등 메이크업 브랜드와 케라시스, 알피스트, 샤워메이트, 럽센트, 티슬로 등 헤어·바디케어 브랜드를 전시하며 글로벌 유통 파트너 발굴 및 채널 확대에 전략적 초점을 맞춘다는 방침이다.

애경산업은 전용 부스 내 체험존을 구성해 메이크업부터 헤어·바디케어에 이르는 다양한 제품을 현장에서 직접 경험할 수 있도록 했다. 아울러 참여형 프로모션 존을 별도로 운영하며 주요 제품을 체험한 방문 고객에게 샘플 증정 이벤트도 함께 진행한다.

애경산업 관계자는 “이번 박람회를 통해 남미 및 북미 시장 공략을 위해 브랜드 인지도 제고 및 신규 B2B 유통 채널을 확보하고자 한다”며 “현지 소비자 및 바이어 대상의 마케팅 전략으로 글로벌 브랜드로 포지셔닝 하겠다”고 말했다.