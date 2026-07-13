삼성전자 노조 84% ‘호남프로젝트 반대’…2027년도 교섭 의제로

호남 반도체 프로젝트 초기업노조 84% 반대

노란봉투법 따라 사업장 결정도 교섭 대상

사측도 “부담스럽다”고 밝힌 의제

삼성전자 내 최대 노조인 초기업노조 삼성전자지부가 회사의 호남 반도체 투자 계획을 내년도 교섭 의제로 다루겠다고 밝혔다. 동시에 노조는 지난 1일 정부와 회사, 조합이 한자리에 모이는 노사정 협의의 장을 제안했으나 어떠한 답변을 받지 못했다며 정부의 결단을 촉구했다.

경기 수원시 영통구 삼성전자 수원본사 모습. 뉴시스

초기업노조는 13일 ‘메가 프로젝트에 대해 정부에 다시 한번 요청드립니다’는 입장문을 내고 이와 같이 밝혔다. 노조는 입장문을 내고 "노란봉투법에 따라 조합원 근로조건에 영향을 미치는 사업상 결정도 교섭의 대상이 됐다"며 "이에 따라 호남 반도체 프로젝트를 2027년 교섭으로 다루고자 한다"고 밝혔다. 이어 "주말 간 조합원 대상으로 실시한 조사에서 전환 배치와 근로조건, 처우 등을 고려할 때 호남 반도체 프로젝트에 반대한다는 응답이 84%에 달했다"며 "수만 명의 근무지와 처우가 걸린 이번 프로젝트는 조합과의 대화 위에서 추진돼야 한다"고 덧붙였다.

노조는 입장문에서 사측의 입장도 간접적으로 밝혔다. 입장문에서 "사측도 두 차례에 걸친 조합과의 미팅에서 '경영진도 부담스러워한다'며 이번 프로젝트에 대한 부정적인 입장을 밝혔다"고 강조했다. 동시에 정부의 노동정책에 대해서도 ‘일관적 기준’이 필요하다고 지적했다. 노조는 “한쪽에서는 주 4.5일제를 추진하면서, 다른 한쪽에서는 메가 프로젝트를 이유로 주 52시간 상한을 해제하겠다고 한다“며 “반도체 산업에서 일하는 조합원과 노동자의 의사는 전혀 고려되지 않은채 정책이 추진되고 있다”고 역설했다.

노조는 “정부는 조합이 제안한 노사정(노조·회사·정부) 협의의 장에 응답해주고, 건설적인 대화가 이뤄지길 바란다”고 다시 한번 정부에 대화를 촉구했다.

한편, 삼성전자는 400조원을 투입해 광주에 대규모 반도체 팹(공장) 2기를 조성하겠다는 계획이다. 노조는 호남 반도체 투자계획이 공개되자 노사정이 함께 협의하는 장이 필요하다는 입장을 내놓은 바 있다.