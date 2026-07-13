그룹 아이브 멤버 장원영이 대중의 관심과 자신의 긍정적인 태도에 관한 생각을 밝혔다.

장원영은 최근 패션지 아레나 옴므 플러스 8월호 표지 모델로 나서 화보 촬영과 인터뷰를 가졌다.

장원영. 아레나 옴므 플러스

장원영은 대중의 관심과 그에 따른 영향력에 대해 "세상 모든 일이 그렇듯 마냥 좋은 것만도, 마냥 싫은 것만도 아니라고 생각해요. 물론 불편한 부분도 있을 수 있지만, 저는 그런 것들을 즐기는 편이에요. 긍정적인 일이든 부정적인 일이든 결국에는 저에게 좋은 영향으로 다가온다고 생각해서 모든 걸 겸허하게 받아들이고 즐기려고 해요"라고 말했다.

'럭키비키'로 알려진 긍정적인 사고방식에 대해서도 언급했다.

장원영은 "일부러 긍정적으로 살려고 하는 게 아니라 원래 이렇게 살아왔어요. 인터뷰할 때나 '럭키비키'도 그렇게 나왔죠. 저한텐 당연한 건데 사람들이 자주 긍정적인 면을 주목하니 오히려, 왜 나는 이렇게 생각하지? 하고 되묻게 되는 경우도 있긴 해요. 그래도 그냥 이대로 쭉 살면 좋겠어요"라고 밝혔다.

<뉴시스>