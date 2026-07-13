국방기술품질원, 현대로템에 나토 품질보증 인증서 첫 수여

국방기술품질원(기품원)이 나토(NATO·북대서양조약기구) 품질보증시스템 표준 인증서를 국내 방산기업에 처음으로 수여했다.

13일 현대로템(의왕)에서 국방기술품질원이 현대로템에 나토 품질보증시스템(AQAP-2110) 인증서를 수여하고 있다. 기품원 제공

기품원은 13일 현대로템에 ‘AQAP-2110’ 인증서를 수여했다고 밝혔다.

AQAP-2110은 나토 회원국이 방산 물자를 조달할 때 충족해야 하는 품질보증 기준으로, 무기체계 설계·개발·생산 전 과정에 대한 요구사항을 담고 있다.

기품원이 지난해 3월 해당 인증을 부여할 자격을 획득한 이후 기업에 인증서를 수여한 것은 이번이 처음이다.

이번 인증으로 현대로템은 K2 전차 등 주요 방산 제품의 품질경영시스템이 AQAP-2110 기준에 부합한다는 것을 공식 확인받았다.

신상범 국방기술품질원장은 “국내 방산기업의 품질경영시스템이 나토 기준에 부합함을 공식 확인했다는 점에서 의미가 크다”고 밝혔다.

기품원은 이번 인증서 수여가 나토와의 방산 협력 확대, 나토 공동조달 시장 진출 등을 추진 중인 국내 방산기업의 나토 시장 진출을 제도적으로 뒷받침하는 의미가 있다고 설명했다.