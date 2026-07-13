지역치안협의회 참석한 육동한 춘천시장 "시민 안전이 최우선"

육동한 춘천시장이 시민들의 안전한 일상을 지키는데 행정력을 집중하고 있다.
춘천시는 육 시장이 13일 춘천경찰서 소회의실에서 열린 ‘2026년 춘천시지역치안협의회 정기회의’에 참석해 시민의 일상과 맞닿은 민생안전 대책을 집중 논의했다고 밝혔다.
이날 안건은 △애막골 산책로 치안환경 개선 △이동형 폐쇄회로(CC)TV 설치사업 확대 등 2건이다. 협의회는 신고자 위치를 신속하게 확인할 수 있는 산책로 위치표지판 설치와 수확기 농산물 절도 예방을 위한 이동형 CCTV 확충 방안을 집중적으로 살폈다.
이날 회의에서 육 시장은 등하교 시간대 실질적인 순찰과 예방활동을 강화하기 위해 주요 등하교 시간과 방과 후 활동이 집중되는 오후 2시부터 6시까지 아동보호구역을 탄력순찰 노선에 포함하는 방안과 관계기관과 정례적인 교통안전캠페인을 건의했다.
민선 9기 임기 첫날을 추모와 다짐, 민생 현장 점검으로 시작한 육 시장은 둘째 날인 지난 2일 첫 일정으로 춘천여고 앞 등굣길을 찾았다. 당시 육 시장은 학생들에게 발광다이오드(LED) 전자호루라기를 전달하고 학교 주변 통학환경과 안전대책을 점검했다.
육 시장은 “민선9기 시정의 출발점은 시민의 일상과 생명을 지키는 데 있다”며 “등굣길과 산책로, 농촌지역까지 시민이 생활하는 모든 곳이 안전행정의 현장”이라고 강조했다.
이어 “범죄가 발생한 뒤 대응하는 것보다 시민이 불안을 느끼기 전에 먼저 살피는 것이 중요하다”며 “시민의 안전보다 앞서는 행정은 없다는 원칙으로 경찰과 소방, 교육기관, 지역사회가 함께 빈틈없는 안전망을 만들어 가겠다”고 약속했다.