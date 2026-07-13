지역치안협의회 참석한 육동한 춘천시장 "시민 안전이 최우선"

육동한 춘천시장이 시민들의 안전한 일상을 지키는데 행정력을 집중하고 있다.

춘천시는 육 시장이 13일 춘천경찰서 소회의실에서 열린 ‘2026년 춘천시지역치안협의회 정기회의’에 참석해 시민의 일상과 맞닿은 민생안전 대책을 집중 논의했다고 밝혔다.

육동한 춘천시장이 13일 춘천경찰서를 찾아 지역치안협의회에서 민생 안전 대책을 논의했다. 춘천시 제공

이날 안건은 △애막골 산책로 치안환경 개선 △이동형 폐쇄회로(CC)TV 설치사업 확대 등 2건이다. 협의회는 신고자 위치를 신속하게 확인할 수 있는 산책로 위치표지판 설치와 수확기 농산물 절도 예방을 위한 이동형 CCTV 확충 방안을 집중적으로 살폈다.

이날 회의에서 육 시장은 등하교 시간대 실질적인 순찰과 예방활동을 강화하기 위해 주요 등하교 시간과 방과 후 활동이 집중되는 오후 2시부터 6시까지 아동보호구역을 탄력순찰 노선에 포함하는 방안과 관계기관과 정례적인 교통안전캠페인을 건의했다.

민선 9기 임기 첫날을 추모와 다짐, 민생 현장 점검으로 시작한 육 시장은 둘째 날인 지난 2일 첫 일정으로 춘천여고 앞 등굣길을 찾았다. 당시 육 시장은 학생들에게 발광다이오드(LED) 전자호루라기를 전달하고 학교 주변 통학환경과 안전대책을 점검했다.

육 시장은 “민선9기 시정의 출발점은 시민의 일상과 생명을 지키는 데 있다”며 “등굣길과 산책로, 농촌지역까지 시민이 생활하는 모든 곳이 안전행정의 현장”이라고 강조했다.

이어 “범죄가 발생한 뒤 대응하는 것보다 시민이 불안을 느끼기 전에 먼저 살피는 것이 중요하다”며 “시민의 안전보다 앞서는 행정은 없다는 원칙으로 경찰과 소방, 교육기관, 지역사회가 함께 빈틈없는 안전망을 만들어 가겠다”고 약속했다.