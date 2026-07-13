세븐틴, 13명 전원 플레디스와 두 번째 재계약…"영원에 도전"

그룹 세븐틴 멤버 13명 전원이 소속사 플레디스 엔터테인먼트와 두 번째 재계약을 하기로 뜻을 모았다.



플레디스 엔터테인먼트는 13일 "세븐틴 전원이 재재계약에 합의했다"며 "군 복무 중인 멤버들을 제외한 모든 멤버들이 계약 체결을 완료했고, 병역 이행 중인 멤버들도 복무 여건에 맞춰 순차적으로 계약을 체결할 예정"이라고 밝혔다.

플레디스 엔터테인먼트 제공.

플레디스 엔터테인먼트는 세븐틴의 그룹 및 유닛·개별 활동을 체계적이고 전폭적으로 지원할 예정이다.



세븐틴 멤버들은 소속사를 통해 "캐럿(팬덤명) 분들께 반가운 소식을 전할 수 있어 기쁘다. 멤버들과 함께라면 해내지 못할 일은 없다는 믿음과 팀으로서 더 멀리 나아가고 싶다는 공감대 속에서 13명이 함께하기로 마음을 모았다"며 "팬 여러분도 '팀 세븐틴'(TEAM SVT)의 일원으로서 영원에 도전하겠다는 저희의 약속을 함께해달라"고 말했다.



지난 2015년 데뷔한 세븐틴은 13명의 다인원 그룹임에도 멤버 이탈 없이 11년간 대세 아이돌로 사랑받고 있다.



이들은 멤버간의 끈끈한 결속력을 바탕으로 지난 2021년 첫 번째 재계약을 체결한 바 있다.

<연합>