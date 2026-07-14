“식어 빠진 계란말이, 버리지 마세요”…조림·덮밥으로 ‘무한 변신’ [FOOD+]

고물가 시대 주목받는 제로웨이스트 식탁

남은 계란말이로 만드는 초간단 요리

최근 ‘제로웨이스트’ 문화가 확산하면서 냉장고 속 남은 재료를 활용해 식비를 줄이는 이른바 ‘냉장고 파먹기’가 주목받고 있다. 특히 계란말이는 볶음밥, 김밥, 조림, 샐러드 등 다양한 요리로 변신이 가능해 남은 반찬을 활용하는 대표적인 집밥 재료로 꼽힌다.

찬밥과 냉장고 속 남은 계란말이를 잘게 썰어 넣은 후 볶으면 간편한 한 끼 식사를 완성할 수 있다. 클립아트코리아 제공

◆ 찬밥에 김치 넣고 쓱쓱 볶으면 ‘든든한 한 끼’

남은 계란말이를 활용하는 가장 간단한 방법은 볶음밥으로 즐기는 것이다.

먼저 남은 계란말이를 먹기 좋은 크기의 작은 주사위 모양으로 썬다. 팬에 식용유를 두르고 대파를 볶아 향을 낸 뒤 계란말이를 넣어 함께 볶는다. 이후 찬밥을 넣고 간장이나 굴소스로 간을 맞추면 계란의 부드러운 식감이 살아있는 볶음밥이 완성된다.

냉장고 속 남은 재료를 추가하면 맛과 식감을 더할 수 있다. 잘게 썬 김치를 먼저 볶아 수분을 날리고 고춧가루나 김치 국물을 약간 더하면 매콤한 풍미가 살아난다. 여기에 계란말이와 찬밥을 넣고 함께 볶으면 김치의 감칠맛과 계란의 고소함이 어우러진 김치 계란말이 볶음밥이 완성된다.

기호에 따라 참치나 햄을 곁들이면 단백질을 보완할 수 있고, 옥수수콘은 톡톡 터지는 식감과 은은한 단맛을 더해 아이들이 먹기에도 좋다.

◆ 냉장고 속 퍽퍽해진 계란말이…‘조림’으로 활용

냉장고 속 계란말이가 시간이 지나 퍽퍽해졌다면 간장 양념에 졸여 새로운 밑반찬으로 활용할 수 있다. 간장 양념에 은근히 조리면 겉은 짭조름한 맛이 배고, 속은 촉촉한 식감이 살아난다.

먼저 남은 계란말이를 먹기 좋은 크기로 두껍게 썬 뒤 냄비나 팬에 담고, 물과 간장, 설탕, 다진 마늘을 넣어 만든 양념장을 부어 약한 불에서 천천히 졸이면 된다.

조리 과정에서 양념이 계란 사이사이에 스며들면서 감칠맛이 더해진다. 이때 꽈리고추를 함께 넣으면 은은한 매콤함이 더해져 계란의 담백한 맛과 조화를 이룬다. 버섯을 추가하면 양념을 머금은 버섯의 쫄깃한 식감까지 즐길 수 있어 밥반찬으로 활용하기 좋다.

◆ 양파, 간장 소스 더하면 든든한 덮밥으로

차가워져 식감이 떨어진 계란말이는 따뜻한 밥 위에 올리고 양파 간장 소스를 함께 곁들이면 덮밥으로 즐길 수 있다.

먼저 양파를 얇게 채 썰어 볶은 뒤 간장, 물, 설탕, 맛술을 넣고 끓여 달콤짭짤한 소스를 만든다. 여기에 먹기 좋은 크기로 썬 계란말이를 넣고 약한 불에서 2~3분 정도만 살짝 졸이면 양념이 배면서 촉촉한 식감이 살아난다.

완성된 계란말이는 따뜻한 밥 위에 올리고 양파 소스를 함께 곁들인 뒤 쪽파, 김가루, 통깨 등을 더하면 풍미를 높일 수 있다. 청양고추를 넣으면 매콤한 맛을 더할 수 있고, 버섯이나 참치 등을 추가하면 식감과 영양을 보완한 한 그릇 요리로 즐길 수 있다.

◆ 남은 계란말이와 자투리 채소 활용 ‘계란말이 전’

남은 계란말이와 채소를 활용하면 계란말이 전을 즐길 수 있다. 클립아트코리아 제공

남은 계란말이를 잘게 다진 뒤 부침가루와 애호박, 양파, 당근 등을 섞어 부치면 색다른 전 요리가 완성된다.

먼저 남은 계란말이를 잘게 다져 준비한다. 여기에 애호박, 양파, 당근 등 냉장고 속 남은 채소를 잘게 썰어 넣고 부침가루와 물을 섞어 반죽을 만든다. 계란말이에 간이 되어 있기 때문에 소금은 적게 넣거나 생략하고, 부족한 간은 간장이나 케첩 등 곁들임 소스로 맞추는 것이 좋다.

완성된 반죽은 달군 팬에 한입 크기로 올려 앞뒤로 노릇하게 부치면 된다. 계란말이가 들어가면서 일반 채소전보다 고소한 맛이 더해지고, 부드러운 계란 식감과 아삭한 채소 식감이 어우러진다. 취향에 따라 김치나 참치, 부추 등을 추가하면 더욱 풍성한 맛을 낼 수 있다.