박용갑 민주당 대전시당위원장 출사표 '2파전' 가나…장종태 “합의추대 제안”

더불어민주당 박용갑(대전 중구) 국회의원이 13일 대전시당위원장에 출사표를 던졌다.

박용갑의원은 이날 민주당 대전시당 회의실에서 기자회견을 열고 “대전·충남 행정통합 논의는 멈췄고 공공기관 이전은 안갯 속인 이 시기에 대전의 목소리를 정부에 제대로 전달하겠다”며 “민주당 원내부대표를 맡아 정부, 중앙 정치권과 긴밀히 협력해온 만큼 정부 예산을 가져와 지역 발전을 견인하겠다”고 출마 뜻을 밝혔다.

박용갑 의원(왼쪽)·장종태 의원. 의원실 제공

박 의원은 “정당 조직부장과 사무국장, 대전시의원, 3선 중구청장을 거쳐 국회의원이 되기까지 가장 낮은 자리에서 정치를 시작해 당원들과 함께 걸어왔다”며 “당원의 마음, 당직자의 책임, 선출직 의원님들의 고민을 아는 제가 힘이 돼 드리겠다”고 강조했다.

박 의원은 사정교∼한밭대교 도로 개설, 충청권 광역철도 1단계 사업(계룡∼신탄진), 안산 국방산업단지 조성, 서대전역 복합환승센터 개발, 대전차량기술단 인입철도 이설사업 등 지역의 시급한 현안 사업에서 국비 예산을 확보한 것을 주요 성과로 제시했다.

박 의원은 “국회 예산결산특별위원회 위원으로 충청권 광역급행철도(CTX) 종점 서대전역 연장, 서대전역 KTX 증차, 충남대학교병원 암병원 건립 등 현안 해결을 위해 힘쓰겠다”고 했다.

대전시당위원장에는 박 의원과 함께 장종태(대전 서구갑) 의원도 도전 의사를 내비치고 있다. 장 의원은 다음주 초 출마 선언을 할 예정이다.

다만 장 의원은 경선보다는 합의 추대 방식으로 가겠다는 의지를 내보이고 있다. 장 의원은 이번주 중 박 의원과 선출 방식을 조율하기 위한 대화에 나설 방침이다.

장 의원은 이날 세계일보와의 통화에서 “경선보다는 합의 추대 방식이 바람직하다고 본다”며 “원팀으로 대전 발전에 힘을 실어줘야 하는 만큼 이번 주말까지 박 의원을 포함 지역의 국회의원과 만나 의견을 나누고 공감대를 모색하겠다”고 말했다.