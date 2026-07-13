英 앤 공주 부부, 14일 李대통령 만난다

평창올림픽 이후 8년 만의 방한

靑 “한·영 우호협력 증진 논의”

이재명 대통령은 영국 찰스 3세 국왕의 동생 앤(사진) 공주 부부를 14일 오후 청와대에서 접견한다.



청와대는 13일 “한·영 간 우호 협력 증진 방안에 대해 논의할 예정”이라며 “글로벌 전략 동반자인 양국 간 고위급 교류와 교역·투자, 과학기술, 문화 등 다양한 분야의 협력 강화 방안과 주요 지역 정세에 대한 논의가 이뤄질 것”이라고 밝혔다.



앤 공주는 남편 티머시 로런스 경과 함께 13일부터 15일까지 한국에 머문다. 2018년 평창 동계올림픽 이후 8년 만의 방한이다. 올해 영국군이 참전한 임진강 전투와 가평전투 75주년을 맞아 부산 유엔기념공원에서 영국·영연방 참전 장병들의 희생을 기리고 6·25전쟁 참전용사들과 만날 예정이다.



부산과 울산에서는 해양·조선·방위산업 분야의 한·영 협력 현장을 살펴본다. 14일 부산항에서는 양국이 바다를 매개로 이어온 교류의 역사를 되짚고 향후 해양 협력 비전을 공유한다. 앤 공주가 총재로 있는 영국 트리니티하우스가 자국 문화유산인 등대 렌즈를 한국에 영구 임대한 것을 기념하는 일정도 진행된다.



앤 공주는 세이브더칠드런 코리아를 찾아 청소년들과 만나고, 동대문디자인플라자에서 런던예술대학교 한국 동문의 작품 전시를 관람한다. 주한영국대사관이 마련한 한·영 리셉션에도 참석할 예정이다.