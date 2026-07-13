‘달러 강제 매각’ 가짜뉴스 수사팀 특별포상

李대통령 ‘피자 배달’ 격려 화제

경기남부청 3명에 1500만원

중동전쟁으로 국제 정세가 불안한 상황에서 ‘정부가 달러를 강제로 매각할 것’이라는 가짜뉴스 유포자를 잡은 경찰 수사팀이 특별성과 포상금을 받게 된다. 이 수사는 이재명 대통령이 직접 수사팀에 격려하는 피자 선물을 보내 화제를 모았다.

경찰청은 제6차 특별성과 포상금 심의위원회를 열어 ‘달러 강제매각’ 허위·조작 정보 사건 등 11건에 대한 수사팀에 9700만원 규모의 특별성과 포상금 지급을 결정했다고 13일 밝혔다. 경기남부경찰청 사이버범죄수사2대 이진형(사진) 경위 등 3명은 지난 3월 사회관계망서비스(SNS)와 텔레그램 등을 중심으로 “정부가 긴급재정경제명령을 발동해 개인이 보유한 달러를 강제로 매각하도록 한다”는 허위 게시물 유포자를 검거해 1500만원 포상금 대상자로 선정됐다.



이 대통령은 수사팀 성과를 보고받은 뒤 “피자라도 보내라”고 공개 칭찬했다. 이 경위는 “반신반의했지만 실제 그날 오후 대통령 명의의 피자가 사무실에 도착했다”며 “기억에 오래 남을 것 같다”고 회상했다.