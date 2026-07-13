메뉴보기메뉴 보기 검색

김빛내리 RNA 연구단장… 亞 첫 HFSP 나카소네상

입력 :
폰트 크게 폰트 작게
이정한 기자 han@segye.com
구글 네이버 유튜브

과학기술정보통신부는 김빛내리(사진) 기초과학연구원(IBS) RNA(리보핵산) 연구단장이 아시아 최초로 휴먼프런티어사이언스프로그램(HFSP) 나카소네상을 받는다고 13일 밝혔다. HFSP 나카소네상은 생명과학 분야에서 혁신적인 과학적 진보나 한계 돌파를 이뤄낸 연구자에게 수여한다. 역대 수상자 21명 중 4명이 노벨상을 받을 만큼 세계적 권위의 생명과학상으로 꼽힌다. 2010년 제정 이후 아시아 국가에서 수상자가 나온 건 처음이다.

김 단장은 매년 노벨 생리의학상 후보로 언급될 만큼 RNA 생물학 발전을 선도한 연구자로 평가받는다. RNA 생성과 기능, 분해 과정에 대한 조절 원리를 잇달아 규명해 RNA 생물학 분야를 개척해왔다.

이정한 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기